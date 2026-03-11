پروژه راه قزوین -الموت - تنکابن به ۹۴ درصد پیشرفت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری در جلسه شورای تأمین مسکن و شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان، پروژه راه قزوین ـ الموت ـ تنکابن را از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان دانست و اظهار کرد: تسریع در تکمیل این پروژه باید یک اولویت باشد.

وی با بیان اینکه این پروژه علاوه بر استان قزوین برای کشور نیز اهمیت دارد، عنوان کرد: پروژه راه قزوین – الموت – تنکابن در حال حاضر حدود ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

استاندار قزوین افزود: قطعه نخست این پروژه به طول حدود ۶۲ کیلومتر در صورت تأمین اعتبارات لازم می‌تواند در سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در تأمین منابع مالی این طرح، خاطرنشان کرد: تکمیل این مسیر می‌تواند ارتباطی جدید و راهبردی میان استان قزوین و استان‌های شمالی کشور ایجاد کند و نقشی مهم در توسعه منطقه ایفا کند.