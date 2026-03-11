رشد و اعتلای فکری نوجوانان در میانه جنگ نرم

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: این روزها ما شاهد واکنش بسیار فاخر، والا و معنوی مردم ولایی کشورمان هستیم. این نشان از رشد و بالندگی این مردم و بصیرت این جامعه دارد که طی این سال‌ها ایجاد شده است. هر آن‌چه این روزها ما از مردم مشاهده می‌کنیم نتیجه بستر فعالیت انقلاب اسلامی در طی ۴۷ سال اخیر است و این مردم پای انقلاب اسلامی به این بصیرت رسیده‌اند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری با اشاره به هجمه‌های فرهنگی شکل گرفته در سال‌های اخیر علیه کودکان و نوجوانان این کشور برای این‌که آن‌ها را با نظام سلطه همسو کنند، خاطرنشان کرد: ما با همه جنگ نرمی که علیه کودکان و نوجوانان این مرز و بوم سراغ داریم و هجمه‌هایی که در جنگ شناختی صورت گرفته امروز شاهد هستیم که وقتی از نوجوانی سوال می‌کنند که آرزوی تو چیست می‌گوید شهادت. این نشان از رشد و اعتلای فکری این جامعه دارد که در همین ظرف انقلاب اسلامی شکل گرفته است.

او با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخاب سومین رهبر انقلاب را تبریک گفت و بیان داشت: ما بزرگ‌ترین سرمایه‌مان که حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بود را در اثر خباثت و نامردی دشمنان‌مان از دست دادیم و شهادت کم‌ترین چیزی بود که به عنوان پاداش می‌توانست به ایشان اهدا شود. همین شهادت هم در مردم بیداری عجیبی ایجاد کرد و اتحاد بیشتری را شاهد بودیم و برانگیختگی مردم در انتقام‌خواهی و مبارزه با نظام سطله چیز عجیبی است که این روزها در کوچه و خیابان شاهد آن هستیم.

علامتی با اشاره به حضور شبانه‌روزی مردم در سطح خیابان‌ها و میدان‌ها گفت: این‌که مردم به صورت خودجوش و بدون حمایت نهادها و سازمان‌ها و بر اساس بصیرت و تشخیص خودشان شبانه‌روز در خیابان‌ها و میدان‌های شهر حضور پیدا می‌کنند نشان از رشد مثال‌زدنی مردم دارد. این بصیرت و شناخت تنها در یک حکومت دینی قابل شکل‌گیری است و امروز قدرت مردم به عنوان یک بازوی مثال‌زدنی برای حمایت و حفاظت از کشور و میهن تبدیل شده است که دشمن هیچ‌وقت روی آن حساب نمی‌کرد و حتی بر خلاف آن برنامه‌ریزی کرده بود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری با اشاره به وحشی‌گری دشمنان در این ایام تأکید کرد: در همین روزها حدود ۲۰۰ کودک و نوجوان در سطح کشور به شهادت رسیده‌اند که نشان از توحش دشمن دارد. بمباران یک مدرسه در دو مرحله و کشتن نوزادان و خردسالان و حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و نیروهای امدادی در هیچ مکتب و مرامی قابل قبول نیست و این روزها رسانه‌های دنیا چشمان‌شان را روی این جنایات می‌بندند.

او در پایان با اشاره به انتخاب سومین رهبر انقلاب افزود: انتخاب شایسته مجلس خبرگان رهبری فصل جدیدی را در کشور ما برای پی‌گیری اهداف انقلاب اسلامی رقم زد. آن‌چه این روزها شاهد هستیم بیعت اقشار مختلف مردم با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای است. ما در کانون پرورش فکری کودکان شاهد پیام‌های مختلف نوجوانان هستیم که به صورت خودجوش پیام بیعت ضبط و ارسال می‌کنند و انسان بسیار از این ظرفیت نوجوانان خرسند می‌شود. کانون پرورش فکری هم در این مسیر هم قسم با مردم و هم عهد با انقلاب اسلامی همه اهداف را با جدیت دنبال می‌کند و امیدواریم روزهای روشنی برای کشور رقم بخورد.