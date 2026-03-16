به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی، با اشاره به فرارسیدن چهارشنبه آخر سال و پویش نوجوانان ایران گفت: پویش نوجوانان کشور مبنی بر تبدیل چهارشنبهسوری به چهارشنبه دشمنسوزی است و آنها با انتشار پیامهایی خطاب به سردار سیدمجید موسوی رئیس هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطالبه کردهاند که در چهارشنبه آخر سال آتش انتقام شکل بگیرد.
وی افزود: نوجوانان به خونخواهی از دانشآموزان شهید مدرسه میناب برخاستهاند و از فرمانده هوافضای سپاه پاسداران درخواست کردهاند تا با افزایش سطح حملات به دشمنان آمریکاییصهیونیستی چهارشنبه دشمنسوزی را جایگزین چهارشنبهسوری کنند.
علامتی با تشریح ابعاد این مسأله خاطرنشان کرد: در این پویش نوجوانان هشتگ آتش_انتقام را با شعار چهارشنبه دشمنسوزی نوجوانان شکل دادهاند و با تولید محتوا در فضای مجازی خواهان شکلگیری آتش انتقام کودکان و نوجوانان شهید از دشمان نظام جمهوری اسلامی ایران شدهاند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: اینکه نوجوانان کشور به صورت خودجوش یک مطالبهای را فراگیر و به یک خواسته تبدیل میکنند نشان از بلوغ آنها دارد. این موضوع نشان میدهد نوجوانان چقدر به مسوولان ارشد کشور اعتماد و اعتقاد دارند که بهراحتی یک مطالبه را مطرح میکنند و این مطالبه هم نه در منافع شخصیشان بلکه در خونخواهی کودکان و نوجوانان شهید کشور است.
