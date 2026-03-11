ظرفیت پالایش ۲ میلیون بشکه نفت در حوزه‌ خلیج فارس از مدار خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت مشاوره IIR Energy روز اعلام کرد که به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در عبور محموله‌های نفتی از تنگه هرمز نزدیک به روزانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه از ظرفیت پالایش نفت خام در خلیج فارس از مدار تولید خارج شده است.

بر همین اساس تعطیل شدن این مقدار از ظرفیت پالایش نفت در خلیج فارس شامل کاهش تولید در کشورهای بحرین، عراق، کویت، قطر، عربستان و امارات می‌شود.

موسسه مذکور همچنین گزارش داد: در کنار تبعات جنگ و کاهش عبور و مرور نفتکش ها از تنگه هرمز آنچه شرایط را بدتر کرده انجام عملیات نهگداری و تعمیرات در یک واحد فرآوری میعانات گازی با ظرفیت پالایش روزانه ۲۵۵ هزار بشکه در پالایشگاه راس‌تنوره عربستان است که پیش از آغاز درگیری‌های نظامی در خاورمیانه آغاز شده بود.

حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و عملیات تلافی‌جویانه نیروهای مساح قهرمان کشورمان علیه مواضع آنها در منطقه خاورمیانه، صادرات نفت و گاز از حوزه خلیج فارس را با اختلال جدی مواجه کرده و موجب شده طی چند روز گذشته حتی شاهد توقف تولید نفت و گاز در بسیاری از تأسیسات در منطقه باشیم.

بنا به گزارش مؤسسه مشاوره وود مکنزی هر سه پالایشگاه کویت شامل الزور، مینا الاحمدی و مینا عبدالله همزمان با پر شدن مخازن ذخیره‌سازی، تولید نفت خود را کاهش داده‌اند.