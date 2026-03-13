جنگ و هرمز؛ ۱۵ میلیارد دلار زیان نفتی برای کشور های خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال‌تایمز، تولیدکنندگان نفت خلیج فارس از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار از درآمدهای انرژی خود را از دست داده‌اند و میلیون‌ها بشکه نفت خام به‌دلیل بسته شدن تنگه هرمز در آستانه توقف صادرات قرار گرفته است.

بر اساس برآوردهای شرکت تحلیلی کپلر، به‌طور معمول روزانه حدود ۱.۲ میلیارد دلار نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی مایع بر اساس آمار سال ۲۰۲۵ از تنگه هرمز عبور می‌کند، اما از زمان آغاز جنگ، ترافیک در این مسیر حیاتی کشتیرانی به‌شدت کاهش یافته و هزینه‌های بیمه به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

فایننشال‌تایمز می‌نویسد این درآمد از دست رفته، هزینه‌های مالی جنگ را برای کشورهای حاشیه خلیج فارس که به‌شدت به صادرات انرژی برای تأمین مالی دولت‌های خود وابسته هستند، آشکار کرده است.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، بیشترین زیان را متحمل شده و طبق برآورد شرکت وود مکنزی، از زمان آغاز جنگ حدود ۴.۵ میلیارد دلار ضرر کرده است.

کپلر اعلام کرده است دست‌کم ۱۰.۷ میلیارد دلار نفت خام، فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده و محموله‌های ال‌ان‌جی در تنگه هرمز سرگردان مانده‌اند؛ محموله‌هایی که بارگیری شده‌اند اما امکان رسیدن به مقصد نهایی را نداشته‌اند.

در همین حال، شرکت دولتی آرامکوی عربستان اعلام کرده است می‌تواند حدود ۷۰ درصد از محموله‌های نفت خام میادین شرقی خود را از طریق خط‌لوله شرق به غرب به دریای سرخ منتقل کند، اما تحلیلگران هشدار داده‌اند که این خط‌لوله تاکنون هرگز با چنین ظرفیتی فعالیت نکرده است.

وود مکنزی برآورد کرده است تولیدکنندگان نفت خلیج فارس از جمله عربستان، عراق، امارات، کویت و بحرین، در مجموع ۱۳.۳ میلیارد دلار از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی مرتبط را به تعویق انداخته‌اند.

بر اساس تخمین این شرکت، قطرانرژی، شرکت دولتی انرژی قطر، پس از توقف تولید در دوم مارس، تا روز چهارشنبه حدود ۵۷۱ میلیون دلار درآمد از دست داده است؛ رقمی که خسارت‌های ناشی از تأخیر در طرح‌های توسعه‌ای یا نیروگاه‌های جدید را شامل نمی‌شود.