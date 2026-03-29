مازندران قطب تأمین مرغ کشور است؛ توزیع ۴۸۲ تن گوشت مرغ

حبیب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، اظهار داشت: تا تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۵، در مجموع ۴۸۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ در استان توزیع شده است.

وی افزود: از این مقدار، بیش از ۴۰۷ هزار کیلوگرم گوشت مرغ به تهران ارسال و در میادین و فروشگاه‌های پایتخت عرضه شده است، که شامل ۱۶۲ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم ارسال مستقیم و ۷۳ هزار و ۷۰۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌ها می‌شود.

اسلامی همچنین به صادرات مرغ به استان‌های همجوار اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۶ هزار و ۶۶۵ کیلوگرم مرغ آماده طبخ و حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ زنده به سایر استان‌ها از جمله سمنان ارسال شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان تأکید کرد: هیچ کمبودی در بازار مرغ وجود ندارد و روند تأمین و توزیع به‌صورت مستمر ادامه دارد تا امنیت غذایی شهروندان حفظ شود.