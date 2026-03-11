قم در سوگ شهادت مولای متقیان؛حرکت دسته های عزاداری به سمت حرم مطهر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان، هم‌زمان با شب شهادت امیرالمؤمنین علی(ع)، بامداد چهارشنبه در جای‌جای شهر قم، از حرم مطهر حضرت معصومه(س) گرفته تا تکایا، حسینیه‌ها و مساجد برگزار شد.



فضای شهر آکنده از حال و هوای معنوی و عزاداری بود و عاشقان ولایت تا طلوع صبح، در سوگ مولای خود اشک ماتم ریختند.



در صحن‌ها و شبستان‌های حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(س) و میدان آستانه، موج جمعیت چشمگیر بود و زائران در تلاوت دعا، قرآن و اقامه‌ نماز شرکت کردند.



نغمه‌های پر شور دعای جوشن کبیر که مشتمل بر هزار نام متبرک خداوند است، پیوسته در فضا طنین‌انداز بود و ندای «الغوث الغوث» از گوشه‌گوشه‌ی حرم به آسمان برمی‌خواست.



در اطراف حرم، ایستگاه‌های صلواتی از عزاداران پذیرایی می‌کردند و گروه‌هایی از خادمان نیز برای سحری شب‌زنده‌داران غذا و چای آماده کرده بودند.



مسجد مقدس جمکران نیز شب سراسر نور و عبادت را پشت سر گذاشت، به‌گونه‌ای که تمامی شبستان‌های اصلی آن مملو از زائران بود.



در حرم حضرت معصومه(س)، مراسم سخنرانی و آئین قرآن به سر گرفتن برگزار شد.



در همین شب، هیئت رزمندگان اسلام استان قم نیز همچون سال‌های گذشته آیین احیای شب قدر را در مجتمع امام خمینی(ره) واقع در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) برگزار کرد و جمع بسیاری از رزمندگان و خانواده‌های شهدا در این مراسم به عزاداری و دعا مشغول بودند.



از ساعات اولیه صبح امروز، دسته‌های عزاداری، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی از نقاط مختلف شهر، با پای پیاده خود را به حرم مطهر حضرت معصومه(س) رسانده‌اند تا این مصیبت عظمای، شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع)، را به محضر کریمه اهل‌بیت(س) تسلیت بگویند و سوگ خود را ابراز دارند.



مردم ولایتمدار و انقلابی شهر مقدس قم که این شب ها با حضور در خیابان‌ها توطئه های دشمنان را خنثی کردند در شب دوم قدر نیز در میادین و خیابان های اصلی شهر کریمه اهل‌بیت علیهم‌السلام حضور یافتند و شماری از آنان در کنار خیابان دعای جوشن کبیر و مراسم احیای شب بیست و یکم را برگزار کردند.



در مسیرها و خیابان‌های اصلی، موکب‌های مردمی بسیاری برپا شده و گروه های مردمی با چای و آش و تبرکات از عزاداران مولای متقیان پذیرایی کردند.



پیکرهای مطهر 4 شهید جنگ رمضان نیز قرار است عصر امروز از مسجد امام حسن عسکری علیه‌السلام تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها تشییع و در گلزار شهدای علی بن جعفر علیهم‌السلام خاکسپاری شوند.



در بیوت مراجع عظام تقلید نیز مراسم عزاداری شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام برپا شده و طلاب و روحانیون و اقشار مختلف مردم در این مراسم ها حضور یافتند.