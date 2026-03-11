شهادت رهبر معظم انقلاب الگویی از مقاومت برابر زورگویان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی معلمی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم دستهروی مردم قائمشهر به مناسبت سالروز شهادت امیرالمومنان علی علیهالسلام گفت: همزمانی شهادت امام خامنهای با ماه مبارک رمضان و آستانه لیالی قدر، پیوند تاریخی بین مکتب امیرالمومنان و رهبر فقید را نمایان میکند.
وی با اشاره به مقاومت همیشگی مردان حقطلب در برابر قدرتهای سلطهگر افزود: این راه و سیره از صدر اسلام تاکنون ادامه داشته و خواهد داشت.
نماینده مجلس خبرگان رهبری همچنین یادآور شد: وارثان مکتب شهادت ادامهدهندگان مسیر پیامبر اسلام، حضرت علی و دیگر امامان معصوم هستند و شهادت امام خامنهای موجب تقویت عزت ملت ایران و انگیزه مقاومت برای مسلمانان جهان شده است.
آیتالله معلمی در پایان تاکید کرد: مسیر مقاومت و ایستادگی تا ظهور حضرت مهدی علیهالسلام ادامه خواهد یافت و ملت ایران همچنان با صلابت و ایستادگی در برابر ظلم باقی میماند.
