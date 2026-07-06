حضور مردم در تشییع رهبر شهید تجلی همبستگی و ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی معلمی ظهر دوشنبه در آیین بزرگداشت جاماندگان تشییع امام شهید در قائمشهر، با اشاره به تقارن این مراسم با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: محرم امسال برای ملت ایران رنگ و بوی متفاوتی دارد و یاد شهدای اخیر، اندوه این ایام را دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید جلوهای از وحدت و همدلی ملی است، افزود: اجتماع باشکوه مردم در نقاط مختلف کشور نشان میدهد که یاد و نام شهدا همچنان در متن جامعه زنده است و ملت ایران بر پاسداشت آرمانهای آنان تأکید دارد.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دشمنان در پی تضعیف اراده ملت ایران هستند، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هر اقدام خصمانه، انسجام و روحیه مقاومت مردم را بیش از گذشته تقویت کرده و آنان را در دفاع از ارزشهای خود مصممتر ساخته است.
امام جمعه قائمشهر فرهنگ عاشورا را پشتوانه اصلی مقاومت ملت ایران عنوان کرد و گفت: پیام نهضت حسینی، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق است و ملت ایران نیز با الهام از همین مکتب، مسیر خود را ادامه میدهد.
آیتالله معلمی در پایان با تأکید بر اینکه مطالبه خونخواهی رهبر شهید همچنان از خواستههای ملت ایران است، اظهار داشت: مردم ایران بر مواضع خود در برابر دشمنان تأکید دارند و این مطالبه را تا تحقق اهداف خود دنبال خواهند کرد.
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