رهبر شهید انقلاب در آیینه خاطرات؛ استقامت در زندان، خدمت در تبعید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها:نام آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، همچون ستاره‌ای روشن در آسمان پایداری و آزادگی می‌درخشد. او از نوجوانی تا آخرین لحظات عمر، زندگی خویش را در راه حق و حقیقت وقف کرد و در برابر طوفان‌های سیاسی و اجتماعی، ایستادگی کم‌نظیری از خود نشان داد.

از نخستین سال‌های مبارزه تا دوران سخت زندان و تبعید، شجاعت و ثبات قدم او نه تنها در برابر دشمنان، بلکه در برابر وسوسه‌های سازش و تسلیم جلوه‌گر شد. در سلول‌های تیره زندان، آن‌گاه که آزادی موقت را به قیمت گذشت از وظیفه شرعی پیشنهاد می‌کردند، او ترجیح داد بماند و با ایمان خود، روشنایی را به دل‌های تاریک ببخشد. این رویدادها، مشق مردانگی و الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده شدند.

در تبعیدگاه‌های دورافتاده، او نه‌تنها از مسئولیت اجتماعی دست نکشید، بلکه با حضور در میان مردم محروم و خدمت به آنان، روح مقاومت و امید را زنده نگاه داشت. از ایرانشهر تا مشهد، نامش همواره با خدمت، روشنگری و دفاع از کرامت انسانی گره خورد؛ و همین ایمان و دلیری، پایه‌ای شد برای رهبری حکیمانه پس از امام خمینی(ره)، که ایران و جهان اسلام را از بحران‌های سهمگین به سلامت عبور داد.

شجاعت رهبر شهید از زندان تا تبعید

آیت الله سید احمد حسینی خراسانی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ویژگی‌های کلیدی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پرداخت و اظهار کرد: ایشان از جوانی، فردی بسیار شجاع، صریح و در عین حال حکیم بودند که توانستند کشور را در پیچیده‌ترین شرایط پس از امام خمینی (ره) به سلامت هدایت کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر سرشت شجاعانه ایشان، به دوران زندان‌های مکرر اشاره کرد و گفت: رهبری در جوانی بسیار صریح سخنرانی می‌کردند.

وی خاطره‌ای از دوران زندان نقل کرد که یکی از علما وساطت کرد که ایشان آزاد شوند، ولی ایشان قبول نکردند و گفتند که من در زندان می‌مانم و به وظیفه شرعی خود عمل می‌کنم.

حسینی خراسانی به دوران تبعید امام خامنه‌ای اشاره کرد و گفت: در دوران سیل ایرانشهر، فعالیت‌های ایشان به مراتب بیشتر از فعالیت‌های نیروهای کمکی شیر و خورشید آن دوران بود و مریدان از مشهد امکانات فراوانی برای حمایت از ایشان فراهم کردند، جوان‌های مشهدی همیشه دور رهبری بودند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: سخنان و اقدامات رهبر انقلاب همواره با حکمت همراه بوده است یشان هیچ‌گاه در سخنانشان یا برنامه‌هایشان محکومیت قانونی از سوی دولت‌ها، آمریکا و افراد این‌چنینی نمی‌شنیدند؛ اخلاق و موقعیت ایشان خیلی عالی بود.

وی به تخصص‌های مختلف رهبری اشاره کرد و گفت: هم فقیهی بسیار دقیق و خوش‌فهم بودند، هم در شعر به فارسی و عربی عربی صاحب‌نظر بودند و شعرهای بسیار زیبایی در حد اشعار حافظ و سعدی می‌گفتند.

حسینی خراسانی همچنین وسعت اطلاعات عمومی مقام معظم رهبری را معجزه آسا خواند و خاطره‌ای را از حضور در دفتر ایشان گفت: امام خامنه‌ای به یک سفیر که عازم یکی از کشورهای دور و گمنام بود، اطلاعاتی دادند که برای آن فرد بسیار تعجب‌آور بود که رهبری این اطلاعات را با چقدر مطالعه و از کجا کسب کرده‌اند و این برای افراد زیادی تکرار شده بود که رهبری در موارد تخصصی اطلاعات فوق‌العاده‌ای دارند، بهره‌برداری از وقت ایشان واقعاً کار معجزه‌آسا و کرامتی بزرگ بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: یکی از برجسته‌ترین ابعاد شخصیتی رهبری خلق نیکوی ایشان بود.

وی گفت: یکی از کسانی که در زندان به ایشان سیلی زده بود و مأمور ایشان بود، وحشت‌زده خدمت ایشان آمد. ایشان با کمال محبت با او صحبت کردند و فروتنی نشان دادند و سپس گفتند که هر وقت کار داشتی به من بگو، من در خدمتم.

شهادت آیت‌الله خامنه‌ای ضایعه‌ای غیرقابل جبران برای جهان اسلام است

حجت‌الاسلام عبدالحمید صادقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت آیت‌الله امام خامنه‌ای، این حادثه را «مصیبتی بزرگ برای جامعه اسلامی و مردم جهان» دانست و با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و دوران رهبری ایشان اظهار کرد: زندگی ۸۶ ساله این عالم دینی سراسر برکت و تأثیرگذاری بود و پایان آن با شهادت، جایگاه و عظمت این شخصیت را بیش از پیش نمایان کرد.

نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده بیان کرد: این فاجعه و مصیبتی که برای جامعه ما و برای مردم عالم رخ داد، یعنی شهادت مرجع عالی‌قدر و رهبر عزیز و حکیم‌مان حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، واقعا ضایعه‌ای غیرقابل جبران است.

وی با اشاره به سخنی از بزرگان دینی افزود: همان‌گونه که گفته شده است «هنگامی که یک عالم از دنیا می‌رود، رخنه‌ای در اسلام ایجاد می‌شود که هیچ چیز آن را پر نمی‌کند»، واقعاً چنین مصیبتی را نمی‌توان به سادگی جبران کرد. نمی‌توان گفت فردی رفت و دیگران جای او را پر می‌کنند؛ چنین شخصیتی خلأ بزرگی در جامعه ایجاد می‌کند و شهادت امام خامنه‌ای نیز از همین مصادیق است.

صادقی ادامه داد: در عین حال می‌خواهم چند نکته را مطرح کنم که شاید برای ما انرژی‌بخش و انگیزه‌بخش باشد. وقتی به زندگی این بزرگوار نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چه توفیق بزرگی داشت. سیدعلی خامنه‌ای ۸۶ سال عمر کرد و تمام این عمر، عمری بابرکت بود؛ چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. فعالیت‌های علمی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی فراوانی داشت و در جهان تأثیرگذار بود.

تطبیق کامل اندیشه و سیره رهبر انقلاب با آیات و روایات قرآنی

خدیجه شیشه‌چی، استاد حفظ و تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من به عنوان کسی که سال‌ها با قرآن و نهج‌البلاغه کار کرده‌ام و با آیات و روایات سر و کار دارم، رهبری را فردی دیدم و شناختم که سخنان و عملکردشان بیشترین تطبیق را با آیات و روایات دارد.

استاد حفظ و تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه افزود: در جلسات تفسیر برای شاگردانم، بارها عملکرد ایشان و حرکت انقلاب اسلامی را به عنوان نمونه‌ای از تطبیق عملی آیات قرآنی ذکر کرده‌ام؛ زیرا در گفتار و رفتار ایشان عمق مفاهیم قرآنی به وضوح آشکار است.

وی با اشاره به سابقه قرآنی رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: نقل شده که رهبرمان از سال‌های جوانی قرآن بسیار تلاوت می‌کردند و به بیان تفسیر آیات می‌پرداختند. کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی» ایشان از آثار ارزشمندی است که نگاه انسان به مفاهیم قرآنی و جایگاه ایمان را دگرگون می‌کند. بسیاری از کسانی که این کتاب را مطالعه کرده‌اند، گفته‌اند زندگی‌شان به دو دوره تقسیم شده: قبل از خواندن «طرح کلی اندیشه اسلامی» و بعد از آن.

شیشه چی در ادامه با اشاره به آیه ۲۴ سوره ابراهیم مبنی بر اینکه خداوند ایمان و کلمه پاک را به درختی پاک تشبیه کرده که ریشه در زمین و شاخه در آسمان دارد، تصریح کرد: رهبر انقلاب را می‌توان همانند درخت پرباری دانست که ریشه‌ای محکم در ایمان و معرفت توحیدی دارد. این ریشه عمیق موجب شده شاخه‌ها و میوه‌های پرثمر این درخت، بصیرت، حرکت و پویایی را در جامعه اسلامی پدید آورد و حتی از مرزهای جغرافیایی عبور کند.

استاد حفظ و تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه گفت: ثمرات وجودی و فکری ایشان همچنان در جامعه اسلامی و حتی پس از شهادت، در قالب رویش‌های فکری و فرهنگی مشهود است.

زندگی آیت‌الله خامنه‌ای جلوه‌ای از استمرار راه انبیا و اولیا بود

اکنون که غم شهادت این عالم بزرگ و رهبر عزیز بر دل‌ها سنگینی می‌کند، بازخوانی سیره زندگی او به‌ویژه آن سال‌های زندان و تبعید، ما را با جوهره‌ای آشنا می‌سازد که از جنس ایمان ناب و شجاعت الهی است. زندگی آیت‌الله خامنه‌ای، از آغاز تا انجام، جلوه‌ای از استمرار راه انبیا و اولیا بود؛ راهی که در آن هیچ قدرتی توان خاموش کردن نور حقیقت را ندارد.

هر لحظه از حیات او، در خدمت علم، اخلاق و تربیت امت اسلامی گذشت. در گفتار و کردار او، آیات قرآن، نهج‌البلاغه و آموزه‌های اهل بیت(ع) تجلی داشتند. او همان «درخت پاک ایمان» بود که ریشه در زمین معرفت داشت و شاخه‌هایش تا آسمان اعتقاد و بصیرت گسترده شده بودند؛ درختی که ثمره‌اش، احیای روح مقاومت و بیداری در دل ملت‌ها بود.

شهادت آیت‌الله خامنه‌ای، اگرچه زخمی ژرف بر پیکر امت اسلامی برجای گذاشت، اما یقین داریم خون پاک او مانند چراغی فروزان، راه آینده این ملت را روشن‌تر خواهد کرد. یاد و راه او نه تنها در تاریخ، بلکه در جان مؤمنان ماندگار است؛ چرا که شجاعت در زندان، صلابت در تبعید و حکمت در رهبری، سه فصل از یک کتاب الهی‌اند که تا همیشه در سینه تاریخ ایران و اسلام حک خواهد شد.