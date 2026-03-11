پیام فرمانده هوافضای سپاه به ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) خطاب به دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نوشت: «جناب ترامپ؛ به سنتکام دستور بدهید اطلاعات و تصاویر ماهوارهای قبل و بعد از حملات موشکی و پهپادی ایرانیان به پایگاههای الظفره، السالم، عریفجان و پایگاه پنجم را در کارتابل قرار دهند؛ دیدنی است. جنگ ادامه دارد.»
وی در این پیام به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه اشاره کرده و خواستار انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به پیامدهای حملات موشکی و پهپادی ایران شده است.
