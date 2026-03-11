مشکلی در تامین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مشکلی در تامین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک در کشور وجود ندارد، گفت: در حال حاضر تامین این اقلام در کشور به صورت مطلوب انجام میشود و داروخانهها مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.
رییس سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به نظارت مستمر مدیران بازرسی این سازمان، افزود: مدیران بازرسی سازمان غذا و دارو به صورت مرتب از داروخانهها بازدید و سرکشی دارند تا ضمن کنترل موجودی و کیفیت، از مردم حمایت و اطمینان آنان را نسبت به خدمات دارویی جلب کنند.
وی با تاکید بر فعالیت داروخانههای شبانهروزی و منتخب، بیان کرد: داروخانههای شبانهروزی و منتخب بهصورت فعال به مردم خدمترسانی میکنند، همچنین تعداد زیادی از داروخانههای روزانه نیز در شرایط فعلی فعال هستند.
پیرصالحی با اشاره به آسیبهای وارده به برخی داروخانهها در جریان حملات اخیر، تصریح کرد: در حملات اخیر، چندین داروخانه آسیب دیدهاند و متاسفانه یکی از داروسازان ما نیز به شهادت رسیده است.
وی در پایان، بر استمرار خدمترسانی و تامین داروی مورد نیاز مردم تأکید کرد و گفت: با وجود شرایط دشوار، تامین دارو و تجهیزات پزشکی با حساسیت و مراقبت ویژه ادامه دارد و داروخانهها پاسخگوی نیازهای بیماران هستند.
