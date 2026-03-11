به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که همچنان در حال ارزیابی گزینه‌های بیشتر برای کمک به خروج شهروندان آمریکایی از خاورمیانه است.

این بیانیه از شهروندان آمریکایی خواست که بسیار محتاط باشند و از دید عموم پنهان بمانند و از مناطقی که ممکن است هدف قرار بگیرند، دوری کنند.

بنا بر هشدار این بیانیه، تجمع در مکان‌های مرتبط با آمریکا یا حضور در کنار گروه‌هایی از دیگر شهروندان آمریکایی ممکن است خطر آفرین باشد.

این بیانیه همچنین اعلام کرد که شرکت‌های آمریکایی، هتل‌هایی که آمریکایی ها در آنها اقامت دارند و سایر تأسیسات مرتبط با آمریکا در عراق، مورد حمله قرار گرفته‌اند.

سفارت آمریکا در بغداد که از چند روز پیش تعطیل شده است، تعهد خود به ارائه اطلاعات و کمک به شهروندان آمریکایی را اعلام کرد و در عین حال به شدت به شهروندان آمریکایی در عراق توصیه کرد که وضعیت امنیتی شخصی خود را بررسی کنند.

آمریکا اعلام کرد که ترک عراق در اسرع وقت و در صورت ایمن بودن، بهترین گزینه است.

این بیانیه از آمریکایی‌هایی که تصمیم به ترک کشور ندارند، خواست که محتاط باشند و از دید عموم پنهان بمانند و در صورت لزوم برای مدت طولانی در مکانی امن بمانند. این بیانیه بر لزوم تهیه ذخیره‌ای از غذا، آب، دارو و سایر اقلام ضروری تأکید کرد.

آلمان دیپلمات های خود را از عراق خارج ‌کرد

در همین راستا، آلمان نیز تصمیم گرفت کارکنان کنسولگری عمومی خود در اربیل را پس از خروج کارکنان سفارت آلمان در بغداد، از کشور خارج کند.

وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که کارکنان به طور موقت از شهر واقع در شمال شرق عراق به خارج از کشور منتقل شده‌اند.

کارکنان کنسولگری عمومی در اربیل دیروز سه‌شنبه عراق را ترک کردند. کارکنان سفارت آلمان در بغداد نیز روز دوشنبه به خارج از کشور منتقل شده بودند.