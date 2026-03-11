برگزاری راهپیمایی روز قدس در بیش از ۷۰ نقطه خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان راهپیمایی روز جهانی قدس سال ۱۴۰۴ در اهواز روز جمعه ۲۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ صبح برگزار می‌شود.

این راهپیمایی در اهواز میدان مولوی تا محل برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه در اتوبان آیت الله بهبهانی رحمة الله علیه مقابل پارک شهربازی (محل نماز جمعه تاریخی اهواز) برگزار خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در دیگر شهرهای خوزستان به شرح زیر است:

۱: اندیمشک از میدان شهدای مدافع حرم تا مصلی جمعه اندیمشک ساعت ۱۱ صبح

۲:باغملک چهار راه امام (ره) بلوار امام، خیابان شهرداری، مصلی نماز جمعه ۲۲ اسفند ماه شروع ساعت ۱۱ صبح

۳: بهبهان میدان شهید جوانمردی. به سمت امامزاده. حیدر ع ساعت ۱۱ صبح

۴: دزفول از میدان حاج مرادی به طرف استادیوم شهید ناحی ساعت ۱۱ صبح

۵:رامهرمز از میدان شهید پورکیان تا مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱

۶: لالی از میدان حضرت صاحب الزمان عج تا مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱:۰۰ صبح

۷: سوسنگرد میدان شهرداری سوسنگرد بطرف مصلی جمعه، جمعه ۲۲ اسفند ساعت ۱۱ صبح

۸:مسجدسلیمان از سه راه همافران (پشت برج) تا مصلای نماز جمعه ساعت ۱۱:۰۰

۹:کرخه شهر الوان: یادمان شهدای گمنام، خیابان جمهوری، مصلای نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح

۱۰: بستان از درب شرکت گاز به سمت پارک شهید علی هاشمی ساعت ۱۰ صبح

۱۱: بندر امام خمینی ازمقابل مسجد حضرت قائم (عج)، به سمت خ امام خمینی ره تا مسجد جامع (مصلی نمازجمعه) ساعت۱۱صبح

۱۲: تشان وردی بولوار شهدا مقبره شهید تقوی ساعت نه وسی دقیقه۹/۳۰

۱۳: زیدون از مسجدامام خمینی ره شهرسردشت زیدون تا مصلی نمازجمعه ساعت ۱۱/۳۰

۱۴: شیبان میدان شهدای هسته‌ای تا یادمان شهدای گمنام شهر شیبان ساعت تجمع و اجرای برنامه ۹:۳۰ صبح روز جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴

۱۵: صیدون از میدان امامزاده عبدالله به طرف پارک شهدا و بالعکس تا مصلای نماز جمعه ساعت ۱۱

۱۶: میانرود گلزار شهدای گمنام، بلوار انقلاب، مصلای نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح

۱۷: مینوشهر خیابان ولی عصر (عج) از پل جبارعبدالامام تا مصلای مینوشهر روز جمعه ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ساعت ۱۱:۰۰ صبح

۱۸: اروند کنار از میدان مرکزی به سمت نهرقصر به سمت مصلای نمازجمعه ساعت ۱۱ صبح

۱۹: الوان شهر الوان: یادمان شهدای گمنام، خیابان جمهوری، مصلای نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح

۲۰: شاوور شهر شاوور: اداره گاز یا یادمان شهدای گمنام ساعت ۱۰ صبح

۲۱: زهره (چم خلف عیسی) حسینیه شهر زهره به سمت مسجد فاطمه الزهرا (س) جمعه ۲۲اسفند ساعت ۱۱ صبح

۲۲: ملاثانی از روبروی ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) سمت مسجد موسی بن جعفر ع مصلای نمازجمعه ملاثانی ساعت ۱۰:۳۰،

۲۳: ماهشهر مکان:انت‌های خیابان طالقانی، ابتدای بلوار جانبازان تامیدان امام خمینی (ره) زمان:ساعت۱۰/۳۰صبح

۲۴: خرمشهر جمعه۲۲اسفندماه۱۴۰۴ تجمع ساعت ۱۱:۰۰ شروع راهپیمای ۱۱:۳۰ بلوار ساحلی از پل شهید جهان آرا به سمت مسجد جامع خرمشهر

۲۵: کوت سید نعیم از کتابخانه عمومی امام رضا (ع) به سمت مسجد صاحب الزمان (عج) می‌باشدساعت ۱۰ صبح

۲۶: هفتگل ازچهارراه اداره برق تامسجدجامع حضرت حجت ساعت ۱۱صبح

۲۷: اندیکا از مصلای نماز جمعه قلعه خواجه به سمت یادمان شهدای گمنام، زمان برگزاری: بعد از نماز جمعه: ۳۹: مسیر شهرستان هندیجان، میدان شهدا (ساعت) به سمت یادمان شهدای گمنام، ساعت ۱۱:۳۰ صبح

۲۹: ایذه از چهاراه امام علی ع تامصلی ساعت ۱1:30

۳۰: هندیجان میدان شهدا (ساعت) به سمت یادمان شهدای گمنام ساعت ۱۱:۳۰ صبح

۳۱: هویزه مسیر راهپیمایی از حسینیه انصار الحسین (ع) تا میدان امام رضا (ع) شروع مراسم بعد از نماز جمعه

۳۲: شوش دانیال بعداز نماز جمعه واز حرم دانیال ع تا میدان شهدا هفتم تیر

۳۳: شهر حر ازمسجد جامع تا میدان امام‌ حسین‌ ع . ساعت ۹صبح

۳۴: فتح المبین ساعت ۹صبح و ازبخشداری تامسجد الهادی ع

۳۵: آغاجاری از مسجد جامع تا یادمان شهدا گمنام ساعت ۱۱ صبح