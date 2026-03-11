انجام ۷۲۰ خدمات مراقبت بارداری در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی در کاشان

مرتضی پنجه شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراقبت ازجنین، سرمایهگذاری برای سلامت نوزاد و تضمین آیندهای امیدبخش برای کشور است و با انجام مراقبتهای منظم و صحیح در این دوران، میتوان از بروز بسیاری از مشکلات و بیماریها در نوزاد جلوگیری کرد.
وی، با اشاره به تنوع خدمات ارائهشده در مراکز بهداشتی تصریح کرد: در این ایام ۹۷۴۱ خدمت سلامت محور برای ۳۱۴۷ نفر در مراکز شبانه روزی روستایی و سه هزار و ۴۰۱ خدمت برای یک ۱۰۲۸ نفر در مراکز شهری، به جمعیت تحت پوشش این شهرستان ارائه شده است و این میزان حاصل تلاشهای شبانهروزی تیم های سلامت درخانه های بهداشت، پایگاه های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت می باشد.
وی، با تاکید بر اهمیت مراقبت از مادران باردار گفت: از تاریخ ۱۱ اسفندماه الی ۱۶اسفندماه ۱۴۰۴، ۸۴ مادرباردار در ۴ مرکز خدمات جامع سلامت شهری فعال در سطح شهرستان مورد مراقبت بارداری و پس از زایمان قرار گرفته اند و تعداد ۷۲۰ خدمت مراقبت بارداری به مادران باردار تحت پوشش مراکز شهرستان ارائه شده است.
پنجه شاهی ادامه داد: از میان این خدمات ۴۰ مورد مربوط به مادرانی بوده است که نیاز به پیگیری و مراقبت ویژه بارداری داشته اند. همچنین مادران بارداری که در این ایام از شهرستان های دیگر به کاشان مهاجرت کرده اند نیز مورد پیگیری و مراقبت قرار گرفته اند.
وی تاکید کرد: مادران باردار می توانند در صورت داشتن هرگونه سوال در ایام بارداری و زایمان، با تماس با سامانه ۴۰۳۰ و شماره گیری کد ۴ از مشاوره رایگان ماماهای باتجربه در هر ساعت از شبانه روز استفاده نمایند
رئیس مرکز بهداشت کاشان، ضمن قدردانی از تلاشهای پرسنل این مجموعه خاطرنشان کرد: مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان، آماده ارائه خدمات مراقبتی به شهروندان هستند و افراد با مراجعه به این مراکز، میتوانند از مشاورههای تخصصی در زمینه تغذیه، سلامت روان و... و. بهره مند شوند.
