۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

انجام ۷۲۰ خدمات مراقبت بارداری در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی در کاشان

اصفهان -رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان از ارائه ۷۲۰ خدمات مراقبت بارداری از مادران باردار در طی ایام جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی در کاشان خبر داد.

مرتضی پنجه شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراقبت ازجنین، سرمایه‌گذاری برای سلامت نوزاد و تضمین آینده‌ای امیدبخش برای کشور است و با انجام مراقبت‌های منظم و صحیح در این دوران، می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات و بیماری‌ها در نوزاد جلوگیری کرد.

وی، با اشاره به تنوع خدمات ارائه‌شده در مراکز بهداشتی تصریح کرد: در این ایام ۹۷۴۱ خدمت سلامت‌ محور برای ۳۱۴۷ نفر در مراکز شبانه روزی روستایی و سه هزار و ۴۰۱ خدمت برای یک ۱۰۲۸ نفر در مراکز شهری، به جمعیت تحت پوشش این شهرستان ارائه شده است و این میزان حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌ های سلامت درخانه های بهداشت، پایگاه های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت می باشد.

وی، با تاکید بر اهمیت مراقبت از مادران باردار گفت: از تاریخ ۱۱ اسفندماه الی ۱۶اسفندماه ۱۴۰۴، ۸۴ مادرباردار در ۴ مرکز خدمات جامع سلامت شهری فعال در سطح شهرستان مورد مراقبت بارداری و پس از زایمان قرار گرفته اند و تعداد ۷۲۰ خدمت مراقبت بارداری به مادران باردار تحت پوشش مراکز شهرستان ارائه شده است.

پنجه شاهی ادامه داد: از میان این خدمات ۴۰ مورد مربوط به مادرانی بوده است که نیاز به پیگیری و مراقبت ویژه بارداری داشته اند. همچنین مادران بارداری که در این ایام از شهرستان های دیگر به کاشان مهاجرت کرده اند نیز مورد پیگیری و مراقبت قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: مادران باردار می توانند در صورت داشتن هرگونه سوال در ایام بارداری و زایمان، با تماس با سامانه ۴۰۳۰ و شماره گیری کد ۴ از مشاوره رایگان ماماهای باتجربه در هر ساعت از شبانه روز استفاده نمایند

رئیس مرکز بهداشت کاشان، ضمن قدردانی از تلاش‌های پرسنل این مجموعه خاطرنشان کرد: مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان، آماده ارائه خدمات مراقبتی به شهروندان هستند و افراد با مراجعه به این مراکز، می‌توانند از مشاوره‌های تخصصی در زمینه تغذیه، سلامت روان و... و. بهره مند شوند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها