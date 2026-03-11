نامه افشین علا به رهبر معظم انقلاب/ چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا، شاعر، در پیامی انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی تبریک گفت.

«باسمه تعالی

ان مع العسر یسرا

حضور گرامی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دام ظله العالی

با دلی مالامال از اندوه و شادی توأمان، ضمن تسلیت شهادت والد معظم‌تان امام شهید خامنه‌ای (قدس سره) به همراه مادر نورانی، همسر مکرمه، خواهر گرامی و سایر عزیزان‌تان که در عاشورای ۹ اسفند به قافله اباعبدالله‌الحسین (ع) پیوستند، انتخاب جناب‌عالی را به امامت امت و رهبری معظم انقلاب اسلامی تبریک عرض می‌کنم.

تقبل این مسئولیت خطیر در دشوارترین شرایط ممکن، نشانگر عظمت روح، شجاعت بی‌نظیر و اخلاص مثال زدنی شماست و جای تشکر فراوان دارد. همان‌گونه که باید از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری به خاطر حکمت ‌و درایت تاریخی‌شان در انتخاب خلف صالح و جانشین بحق خامنه‌ای کبیر قدردانی کنیم.

بعد از شهادت مظلومانه و حسین‌گونه پیر و مرادمان، چیزی جز خبر امامت جناب‌عالی بر امت اسلام و ملت قهرمان ایران، نمی‌توانست این چنین، جگر خونین ما را التیام دهد و کمر خمیده‌ ما را استوار سازد. به‌ویژه از آن‌رو که این مژده همان‌قدر که موجب شادی و امید در دل مسلمانان و آزادگان جهان شد، اسباب سرافکندگی، خشم و ناامیدی یزید زمان، بیمار روانی و دشمن جانی ما ترامپ و دیگر وحوش عصر، مخصوصا نتانیاهوی کودک‌کش و جلادان صهیونیست را فراهم ساخت. شیرین‌تر آن‌ که این رویداد خجسته همزمان با شب قدر و ضربت خوردن شاه ولایت، فاتح خیبر، مولای متقیان علی (ع) به گوش جهانیان رسید و این بار، ضربتی شد بر فرق قاتلان آن اسوه عدالت و بندگی و توحید. پس جا دارد تکرار نزول عذاب الهی بر اهالی خیبر و بنی اسرائیل را جشن بگیریم و همنوا با لسان‌ الغیب حافظ شیرازی بگوییم: چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی!

یقین دارم پرچمی که دیروز از دست قافله‌سالار شهید ما به زمین افتاد، به دست باکفایت فرزند برومندش با افتخار و عظمت هرچه بیشتر در اهتزاز خواهد ماند و انشاالله جناب‌عالی امانت گران‌سنگ آن پدر و پیر یگانه را به صاحب اصلی‌اش حضرت ولی‌عصر (عج) خواهید رساند.

این انتخاب شورآفرین و پرمضمون، سیلی محکمی بود بر دهان دشمنان کافر و شیطانی ما تا بدانند ایران، این مرز و بوم کهن، بر خلاف تمدن‌های نوین و پوشالی آنان ظرفیت کشف‌های بی‌پایان و درخشش‌های دشمن‌سوز را دارد. هم از این روست که این سرزمین اهورایی در تاریخ پرافتخار هزاران ساله خود، بر اهریمنان فائق آمده است و همچنان پیروز خواهد ماند. علی‌الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی که ایران عزیز را به اوج اقتدار و شکوه رساند و نامش را به کابوسی سهمگین برای گردنکشان و جباران عالم تبدیل کرد. رؤسای پلید آمریکا یکایک به گور می‌روند، اما بنای استوار انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی روز به روز مستحکم‌تر و سرافرازتر باقی خواهد ماند انشاالله.

در پایان همراه با آحاد ملت داغدیده اما سرافراز ایران و سایر آزادگان جهان خاضعانه به درگاه خداوند لایزال، جبین شکر می‌سایم و از ذات اقدسش برای جناب‌عالی سلامتی، طول عمر و توفیق در این مسیر نورانی را مسئلت می‌کنم.

افشین علا

اسفند ۱۴۰۴.»