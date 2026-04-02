۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

هوای فتح ایران داشتی؟

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا شاعر معاصر کشور که در ایام جنگ رمضان اشعار بسیاری را سروده است، در جدیدترین شعرش، ترامپ را مورد خطاب قرار داد.

در این شعر آمده است؛

خودت را و شیوخت را و صهیون را به خط کردی
که ایران را کنی نابود و فهمیدی غلط کردی

نهنگ‌آسا فرستادی به میدان، ناوگانت را
ولی لنگان هوای بازگشتن مثل بط کردی

خلیج فارس است اینجا شکار کوسه خواهی شد
گمان کردی چو مرغابی شنا در آب شط کردی؟

امارات و سعودی گاوهای شیری‌ات بودند
چرا پس شاخ این حکام را نصف از وسط کردی؟

تو را آبستن کین کرد محبوبت نتانیاهو
نشد یک ماه و مولودالزنایت را سقط کردی

هوای فتح ایران داشتی؟ خاکت به سر! بشنو
جهان گوید: غلط کردی غلط کردی غلط کردی

زینب رازدشت تازکند

    نظرات

    • ایرانی IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      احسنت احسنت احسنت

