به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا در استقبال از غزل جگرسوز غلامعلی حدادعادل در سوگ دختر شهیدش شعری سروده است با نام «از شانه پدر»:
ای یار داغدیده دلت غرق خون مباد
قدت بنفشهوار ز غم واژگون مباد
با آنکه زخم بر دلت افزون شد از شمار
عمرت دراز باد و غمت در فزون مباد
پیوست دخترت به شهیدان کربلا
از شانهی پدر، علمش سرنگون مباد
اکنون که همسفر شده با رهبرش به عرش
هجرش تو را به جانب غم رهنمون مباد
زد خیمهگاه، گنبد نیلی ز چادرش
پس جامهات به رسم عزا نیلگون مباد
از خانهی تو دست خدا چید لالهای
ای باغبان، سعادت از این در برون مباد
پیرانهسر ببال به بخت جوان خویش
هرگز امیر عشق، اسیر سکون مباد
افشین علا در استقبال از غزل جگرسوز غلامعلی حدادعادل در سوگ دختر شهیدش، شعری سروده است با نام «از شانهی پدر».
به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا در استقبال از غزل جگرسوز غلامعلی حدادعادل در سوگ دختر شهیدش شعری سروده است با نام «از شانه پدر»:
