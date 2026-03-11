۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

رئیس اورژانس استان تهران:

۹۰ درصد آسیب دیدگان جنگ مردم عادی بودند؛مجروحیت۵۰ پرسنل اورژانس تهران

۹۰ درصد آسیب دیدگان جنگ مردم عادی بودند؛مجروحیت۵۰ پرسنل اورژانس تهران

تهران- رئیس اورژانس استان تهران از جراحت ۵۰ پرسنل اورژانس در جنگ رمضان خبر داد و گفت: ۹۰ درصد آسیب دیدگان در این جنگ مردم عادی بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با ارائه آماری از عملکرد این سازمان در دوران جنگ، از کمترین میزان مأموریت‌های مرتبط با نیروهای نظامی خبر داد.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح در آن دوران، عنوان کرد: به دلیل آمادگی بالای نیروهای نظامی، اورژانس استان تهران کمترین میزان مأموریت را برای این عزیزان داشته است.

توکلی افزود: در واقع ۹۰ درصد از خدمات اورژانس استان تهران در آن بازه زمانی به مردم عادی اختصاص داشت.

رئیس اورژانس استان تهران با تشریح جزئیات مأموریت‌های این سازمان اظهار داشت: در مجموع به چهار هزار و ۳۰۰ مصدوم و مجروح خدمات رسانی شد که از این تعداد، سه هزار و ۲۰۰ نفر توسط کارشناسان اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با ابراز تأسف از جان باختن جمعی از هموطنان، خاطرنشان کرد: متأسفانه ۴۶۸ نفر از عزیزان به شهادت رسیدند.

توکلی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اورژانس، گفت: در این مأموریت‌ها، ۵۰ نفر از همکاران ما مجروح شدند و یک نفر از پرسنل فداکار اورژانس نیز به فیض شهادت نائل آمد.

