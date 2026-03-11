پیگیری تأمین کالاهای اساسی با نرخ مصوب برای مراکز بهداشتی درمانی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، داود شمسی، مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به استقرار کامل خدمات درمانی و حمایتی در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه این وزارتخانه، از پیگیری برای تأمین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز این مراکز با نرخ مصوب خبر داد.

وی با بیان اینکه این موضوع از طریق معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است، اظهار داشت: به منظور پشتیبانی مطلوب از مصدومین، بیماران بستری و سایر گیرندگان خدمت و همچنین تسهیل در ارائه خدمات در مراکز درمانی، تأمین اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز این مراکز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت افزود: این اقدام با هدف کاهش هزینه‌ها در بخش تغذیه بیمارستان‌ها و ایجاد تسهیل در فرآیند تأمین اقلام مصرفی انجام می‌شود تا مراکز درمانی بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نرخ‌های مصوب، نیازهای خود را در سریع‌ترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب تأمین کنند.

شمسی با تأکید بر اینکه ذخایر و اقلام موجود در مراکز درمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، تصریح کرد: طرح این درخواست با رویکردی پیشگیرانه و در راستای تضمین استمرار خدمات به بیماران و مجروحان در شرایط فعلی انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل میان وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی در تأمین این اقلام می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مراجعان باشد و به کادر درمان کمک کند تا بدون دغدغه‌های تأمینی، تمرکز خود را بر ارائه خدمات درمانی معطوف کنند.