وداع بزرگ مردم مهران با مرزبان شهید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه مردم ولایتمدار و شهید پرور مهران بار دیگر به خیابان آمدند و همنوا با مرزبانان و نیروهای مسلح، پیکر مطهر مرزبان شهید روح اله توسلی را با ندای رسای الله اکبر تشییع کردند.

در این اجتماع بزرگ، اقشار مختلف مردم، مسئولین شهرستان و نیروهای نظامی و انتظامی و نیز خانواده های عزادار شهدا حضور داشتند و در سالروز شهادت مولی الموحدین علی (ع) و به یاد شهدای مظلوم هنگ مرزی مهران، اشک ریختند.

همچنین در این مراسم باشکوه، پس از اقامه نماز که توسط حجت الاسلام امینی امام جمعه مهران بر پیکر پاک شهید توسلی اقامه شد، مراسم تشییع آن شهید والامقام از میدان امام خمینی(ره) به سمت بلوار امامزاده سید حسن (ع) با شعارهای استکبار ستیزی بر دوش مردم وفادار مهران و همرزمان آن سفر کرده، انجام شد.