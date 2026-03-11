به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی هنر، فراخوان ششمین دوره طرح ملی حمایت از تولید محتوای هدفمند دانشجویی «بینش» با موضوع محوری «آمادگیهای روانی در دوران جنگ» با هدف تقویت تابآوری، همبستگی اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمنان، به همت معاونت فرهنگی واحد هنر جهاددانشگاهی منتشر شد.
تجربه هشت سال دفاع مقدس ثابت کرده است که پیروزی ملت ایران تنها به توان نظامی وابسته نیست، بلکه ایمان، توکل، روحیه جهادی و آمادگیهای روانی جامعه نقش اصلی را در حفظ امنیت و پایداری ملی ایفا میکنند. بر این اساس، جهاددانشگاهی واحد هنر از دانشجویان سراسر کشور دعوت میکند تا در قالبهای ویدئومقاله دو دقیقهای و موشنگرافیک یک دقیقهای، آثار خلاقانه و علمی خود را با محورهای مدیریت هیجانات و کنترل خشم، ترس و اضطراب در شرایط بحرانی؛ تقویت روحیه همدلی، انسجام و همراهی اجتماعی در دوران جنگ؛ مقابله با جنگ روانی و شناسایی راهکارهای فردی و جمعی برای مقابله؛ حمایت از گروههای آسیبپذیر همچون کودکان و سالمندان در برابر اخبار و وقایع آسیبزا و ارتقای تابآوری روانی و اجتماعی در سطح جامعه ارائه کنند.
دانشجویان پس از انتخاب موضوع و انجام تحقیقات لازم میتوانند متن آثار خود را در قالب یک فایل ورد بین ۷۵۰ تا حداکثر ۱۲۰۰ کلمه تنظیم کرده و به همراه توضیحات اجرایی و ایدههای بصری به دبیرخانه طرح ارسال کنند. به نقل از دبیرخانه این رویداد، آثار برگزیده پس از بررسی و تایید، وارد مرحله ساخت و تولید خواهند شد و بر اساس کیفیت اثر، از حمایت مالی تا سقف ۸۰ میلیون ریال برخوردار میشوند.
دانشجویان علاقهمند به شرکت در این رویداد ملی، میتوانند آثار خود را حداکثر تا ۲۰ فروردینماه ۱۴۰۵ از طریق پیامرسان بله و آیدی @isojdart به دبیرخانه ششمین دوره طرح ملی حمایت از تولید محتوای هدفمند دانشجویی «بینش» ارسال نمایند.
طرح ملی «بینش» که به همت جهاد دانشگاهی هنر برگزار میشود، در دوره ششم خود تلاش دارد با تکیه بر توان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی، فضای مجازی کشور را به بستری برای ارتقای آگاهی، تقویت روحیه ملی و مقابله مؤثر با جنگ روانی دشمن تبدیل کند.
