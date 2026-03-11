به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید روح‌الله زواره از کارکنان ستاد کل فراجا، در شهر پیشوا برگزار می‌شود.

شهید روح‌الله زواره، از پرسنل ستاد کل فراجا، دهم اسفند ماه در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی علیه ملت ایران، حین انجام مأموریت و خدمت در منطقه ونک تهران بر اثر اصابت موشک به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

روابط عمومی فرمانداری پیشوا با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تسلیت شهادت این مرد مخلص و خدوم، جزئیات مراسم تشییع پیکر پاک این شهید والامقام را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، مراسم تشییع شهید زواره فردا (پنجشنبه - ۲۱ اسفند ماه) ساعت ۱۴:۳۰ بعد از ظهر از مقابل بخشداری جلیل آباد به سمت امامزاده موسی (ع) روستای خلیف آباد برگزار خواهد شد.