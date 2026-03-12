۱۱.۵ میلیارد دلار، تنها هزینه ۶ روز جنگ آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه «نیویورک تایمز» آمریکا به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارشی به کنگره، برآورد هزینه‌های نظامی اش در جنگ علیه ایران را ارائه داده است.

بر اساس این گزارش، تنها در ۶ روز نخست این جنگ علیه ایران، بیش از ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه بر بودجه آمریکا تحمیل شده است.

تحلیلگران معتقدند این حجم از هزینه‌ در بازه زمانی بسیار کوتاه، نشان‌دهنده فشار مالی سنگین جنگ علیه ایران بر بدنه دفاعی و اقتصادی آمریکا در این بازه زمانی است.