به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «جاسم البدیوی» دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفت که این شورا با جامعه جهانی برای مهار تنشها در منطقه تلاش می کند.
وی افزود: گزینه دیپلماسی همچنان بهترین راه برای حلوفصل تنشهای کنونی است.
البدیوی تاکید کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سالها پیش برای تقویت گفتوگو در جهت تحقق صلح تلاش میکنند همچنان که به طور شبانهروزی برای کاهش تنشها در منطقه در تلاش هستند.
دبیر کل شورای همکاری اسلامی همچنین مدعی شد: کشورهای عضو شورا بارها تأکید کردند که ممکن نیست سکویی برای هدف قرار دادن ایران باشند و این کشورها تضمینهایی به ایران ارائه کردند که خاک آنها هرگز برای عملیات خصمانه علیه ایران استفاده نخواهد شد.
وی تأکید کرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک برای پایان دادن به تنشهای کنونی حمایت میکنند و آینده منطقه در گرو گفتگو و راهحل سیاسی است.
البدیوی همچنین حمایت از آبراهها را یک مسوولیت بینالمللی مشترک دانست.
اظهارات البدیوی در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی به ایران، پایگاهها و مواضع آمریکا در خاک کشورهای عربی را هدف قرار داده است.
