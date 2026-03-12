برنامه تیم ملی فوتسال برای سال جدید تغییر کرد/دیدارهای تدارکاتی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران پس از کسب قهرمانی جام ملت های آسیا برنامه ریزی خود را برای حضور قدرتمند در سال آینده بازی های آسیایی و دیدارهای دوستانه بین المللی انجام داد اما جنگ تحمیلی اخیر باعث تغییر روند آماده سازی این تیم شد.

ملی پوشان فوتسال ایران قرار بود اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۵ دو دیدار دوستانه با بوسنی و هرزگوین داشته باشند اما این دیدارها به دلیل نامشخص بودن پروازها لغو شد تا شمسایی برنامه جایگزین دیگری را برای حفظ آمادگی ملی پوشان فوتسال در داخل کشور در نظر بگیرد و اردوی داخلی برگزار کند.

همچنین دیدارهای تیم ملی فوتسال ایران در کافا نیز به دلیل شرایط خاص منطقه لغو گردید تا برنامه سالنی بازان به طور کامل تغییر کند.