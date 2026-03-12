۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۲۰

حمایت هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال از ایران + عکس

هافبک گابنی تبم فوتبال استقلال با انتشار پیامی در صفحه مجازی اش به حمایت از ایران پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جنگ تحمیلی صهیونی - آمریکایی علیه کشورمان، خیلی از بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر فوتبال به حمایت از کشورمان پرداخته اند از جمله جلال الدین ماشاریپوف هافبک - وینگر ازبکستانی استقلال که در همان روزهای ابتدایی جنگ با انتشار عکسی به حمایت از ایران پرداخت.

در همین حال دیدیه اندونگ هافبک گابنی استقلال که هنوز تکلیف نهایی قراردادش با استقلال از سوی مسئولان این باشگاه به طور رسمی تعیین و تکلیف نشده است با انتشار تصویری از خود با پیراهن استقلال در صفحه مجازی اش نوشت: با استقلال و ایران می مانم.

کد خبر 6772413

