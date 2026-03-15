سوال روز بیست و پنجم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، با تدبر در آیات قرآن، انسان راه درست را در میان سردرگمی‌ها پیدا می‌کند؛ راهی که بر پایه ایمان، عدالت، مهربانی و صداقت بنا شده و او را به آرامش درونی و سعادت واقعی می‌رساند.

سوال مسابقه روز بیست و پنجم زندگی با آیه ها

قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی

آیه ۲۳ سوره مبارکه شوری

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. عشق به نزدیکان پیامبر(ص)مزد رسالت پیامبر(ص)

۲.بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان

۳. صبر و نماز، قدرت واقعی

۴. استقامت،تنها راه پیروزی

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.