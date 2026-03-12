پیکر شهید «فرزین کمالی» در گرگان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه هوای شهر گرگان آکنده از عطر شهادت بود و اقشار مختلف مردم با حضور در خیابان‌های این شهرستان، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، با پیکر مطهر شهید ناواستوار فرزین کمالی وداع کردند.

در این مراسم معنوی که با حال و هوایی حماسی همراه بود، خانواده شهید، مسئولان محلی و جمع کثیری از شهروندان با سینه‌زنی و سر دادن شعارهای حماسی، ضمن ابراز انزجار از دشمن، از ایثارگری‌های این شهید تقدیر کردند.

حاضران در مراسم تشییع با در دست داشتن پلاکاردهایی، حمایت خود را از نظام و پاسداران امنیت کشور اعلام کردند و بر ادامه دادن راه شهدا تأکید کردند.