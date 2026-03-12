بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از نقطه صفر مرزی سیف سقز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به همراه دکتر عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای این کمیسیون از جمله آقایان نبویان و عزیزی با حضور در نقطه صفر مرزی سیف سقز در محدوده دره شیلر، از وضعیت مرزهای این منطقه بازدید کردند.

در این بازدید، هیئت حاضر ضمن دیدار و گفت‌وگو با فرمانده هنگ مرزی سقز، سرهنگ کلهر، از تلاش‌ها و خدمات نیروهای مرزبانی تقدیر کردند.

همچنین در جریان این حضور میدانی، مسئولان با نیروهای مرزدار مستقر در منطقه گفت‌وگو کرده و در جریان آخرین وضعیت آمادگی، توان عملیاتی و شرایط خدمت مرزداران در این نقطه مرزی قرار گرفتند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بازدید بر اهمیت تأمین امنیت پایدار در مرزها و حمایت از نیروهای مرزبانی تأکید کردند.