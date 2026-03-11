نیویورک تایمز: واشنگتن مسئول حمله موشکی به مدرسه میناب است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اذعان کرد که تحقیقات اولیه نشان داد که حمله به ساختمان مدرسه ابتدایی شجره طیبه در 28 فوریه توسط آمریکایی ها صورت گرفته است.

این روزنامه در عین حال ضمن توجیه این حمله افزود که این اتفاق در نتیجه اشتباه در شناسایی هدف توسط ارتش آمریکا صورت گرفته که در حال انجام حملات علیه یک پایگاه ایرانی مجاور این مدرسه بوده است.

ادعای این روزنامه آمریکایی در حالی مطرح شده که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای فرار از مسئولیت این حمله وحشیانه مدعی شده بود که ایران موشک های کروز توماهوک را در اختیار دارد، ادعایی که خیلی زود توسط رسانه های مطرح آمریکا رد شده و ترامپ از آن عقب نشینی کرد.

این تحقیقات مدعی است که افسران فرماندهی مرکزی آمریکا، مختصات هدف را برای حمله با استفاده از داده‌های قدیمی ارائه شده توسط آژانس اطلاعات دفاعی تعیین کرده اند.

این روزنامه در عین حال تاکید کرد که هدف قرار دادن مدرسه‌ای پر از کودکان مطمئناً به عنوان یکی از مخرب‌ترین اشتباهات نظامی فردی در دهه‌های اخیر ثبت خواهد شد! حمله ای که در آن بالغ بر 175 نفر قربانی شده اند که اکثریت قریب به اتفاق آنها کودک بودند.

این روزنامه گزارش داد که تلاش‌های ترامپ برای شانه خالی کردن از مسئولیت حمله، تحقیقات را پیچیده تر کرده و باعث نگرانی مقامات آمریکایی شده است.

این در حالی است که روایت رسمی مطرح شده در این روزنامه حتی از نظر خبرنگاران خود این روزنامه نیز قابل باور نیست و آنها با بیان تردیدهای جدی در خصوص این روایت ساختگی تاکید کرده اند: هنوز سؤالات زیادی در مورد اینکه چرا از اطلاعات قدیمی در این حمله استفاده شده و چه کسی در تأیید داده‌ها کوتاهی کرده است، وجود دارد که بی‌پاسخ مانده است.