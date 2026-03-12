به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در پیامی از مردم لرستان برای حضور در راهپیمایی باشکوه در راهپیمایی روز قدس دعوت به عمل آورد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم شریف و حماسهساز استان لرستان
ایران سرافراز و سربلند در این ماه مبارک رمضان در حالی شبهای قدر را سپری میکند و وارد روز قدس میشود که حاکمان آمریکایی - صهیونی با به شهادت رسانیدن امام عزیز و شهیدمان و فرماندهان عالیرتبه و بمباران مناطق مسکونی و آموزشی، جنایاتی را به وجود آوردند که در نزد آزادگان و افکار عمومی جهان منفورترین و پلیدترین هستند.
البته نیروهای مسلح و مقتدر و مردم شجاع و آگاه در میدان و در خیابان آن چنان عمل کردند که نشانههای خواری این دشمنان آشکار شده است.
اینک که در اولین سال برگزاری روز قدس امام شهیدمان حضرت آیتاللهالعظمیٰ امام خامنهای «رضوانالله تعالیٰ علیه» میانمان نیست در آزمونی بزرگ قرار داریم تا این روز مبارک را به عرصه باشکوهی از اتحاد و فریاد، خروش و خشم بر سر حاکمان نادان آمریکا و حاکمان جلاد و کودککش رژیم جعلی تبدیل کنیم.
این حضور و راهپیمایی آن چنان بااهمیت است که قدرتش فراتر از موشکهایی است که بر پیکر فرسوده رژیم صهیونی و پایگاههای جاسوسی آمریکا وارد میشود.
ازاینرو از عموم مردم روزهدار و مؤمن استان لرستان دعوت میکنم که همپای ملت بزرگ ایران با گامهای استوار و فریادهای بلند ضمن بیعت مجدد با رهبری حضرت آیتالله سید مجتبیٰ حسینی خامنهای «مدظلهالعالی» در راهپیمایی روز قدس شرکت نمایید و نشان دهید که آزادی قدس شریف همچنان جزء اصول ثابت ملت ایران و ملتهای مسلمان است و هم تا بهزانودرآوردن رژیم های آمریکایی - صهیونی جنگ رمضان را ادامه خواهید داد.
امید است با یاری خداوند متعال و توجهات حضرت امام عصر «عجلالله تعالی فرجه الشریف» شکوه و انسجام راهپیمایی روز قدس که یادگار ماندگار امام راحل عظیم الشان است و مقاومت قابلتحسین ملت ایران و مردم شریف استان لرستان سرانجام این دفاع مقدس به زوال و نابودی و شکست دشمنان منتهی شود.
پیروزی ملت ایران و محور مقاومت و علو درجات همه شهیدان خصوصاً شهدای دفاع مقدس در جنگ رمضان و صبر و شکیبایی و آرامش دلها را برای خانوادههای آنان از خداوند متعال خواستارم.
