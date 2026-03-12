۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

برخورد قاطعانه با گرانفروشان در زنجان صورت می گیرد

زنجان- مدیرکل تعزیرات استان زنجان از پلمب یک واحد خدمات شیشه اتومبیل به دلیل ارتکاب تخلف گرانفروشی خبر داد و گفت: برخورد قاطعانه با گرانفروشان صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مظفری گفت: باتوجه به حمله ددمنشانه اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار به یک شرکت باربری در زنجان، تعدادی از کامیون های موجود در اطراف باربری به لحاظ موج انفجار دچار شکستگی شیشه و جهت تعویض شیشه به واحد مذکور مراجعه و نسبت به تعویض شیشه اقدام کرده بودند.

وی افزود: با عنایت به گزارشات مردمی بلافاصله به محل مراجعه و نسبت به بررسی فاکتورهای خرید و فروش در محل اقدام، مشخص شد .

مظفری ادامه داد: برای تعدادی از رانندگان آسیب دیده از حملات جنگی، اجناس را به قیمت بالاتر از نرخ مصوب به فروش رسانده است (شیشه ۸ میلیون تومانی را ۱۳ میلیون تومان فروخته است). نظر به سوءاستفاده واحد صنفی از موقعیت جنگی برای آن، پرونده تعزیراتی تشکیل و محل نیز پلمب گردید.

مدیر کل تعزیزات حکومتی استان زنجان گفت: در شرایط حاکم بر کشور از کلیه کسبه و بازاریان منصف استان زنجان به لحاظ ارائه کالا و خدمات به مردم عزیز قدردانی و به معدود افرادی که در شرایط کنونی حساس از موقعیت سواستفاده نموده و مرتکب تخلفات صنفی می شوند متذکر می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون اغماض برابر با قانون برخورد جدی معمول خواهد شد.

کد خبر 6772531

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها