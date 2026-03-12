فرشاد ابراهیمپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهادت دریاسالار علی شمخانی اظهار کرد: شهید شمخانی از چهرههای برجسته و اثرگذار انقلاب اسلامی بود که عمر خود را در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب، امنیت کشور و خدمت به مردم سپری کرد.
وی افزود: این شهید والامقام از ابتدای شکلگیری انقلاب اسلامی در میدانهای مختلف حضور داشت و با روحیهای انقلابی و جهادی در مسئولیتهای گوناگون، نقش مهمی در تقویت اقتدار دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دریاسالار شهید علی شمخانی از جمله فرماندهانی بود که همواره با شجاعت، درایت و تعهد در مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی گام برداشت و در طول سالهای خدمت خود، رشادتها و مجاهدتهای بسیاری از او در عرصههای مختلف دفاعی و امنیتی به یادگار مانده است.
ابراهیمپور با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی سالها در پی ضربه زدن به فرماندهان و خدمتگزاران این ملت بودهاند، گفت: دشمن در مقاطع مختلف تلاش کرد به این شخصیت خدوم آسیب برساند اما او تا آخرین لحظات عمر در مسیر خدمت به انقلاب ایستاد و سرانجام پس از سالها مجاهدت و چندین بار تلاش دشمن برای حذف او، به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل آمد.
وی با اشاره به شرایط منطقه و اقدامات خصمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: بدون تردید خون شهیدان بیپاسخ نخواهد ماند و جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه پاسخ قاطع و بازدارنده خواهد داد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری وحدت ملی و ایستادگی در برابر دشمنان ضروری است و خون شهیدان، بهویژه شهید دریاسالار علی شمخانی، عزم ملت ایران را برای دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور مستحکمتر خواهد کرد.
وی تأکید کرد: ملت ایران قدردان مجاهدتهای چنین شخصیتهایی است و یاد و نام شهید دریاسالار علی شمخانی به عنوان یکی از خدمتگزاران صادق انقلاب اسلامی برای همیشه در تاریخ کشور ماندگار خواهد بود.
نظر شما