فرشاد ابراهیمپور در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از آحاد ملت برای حضوری گسترده و معنادار در مراسم تاریخی تشییع پیکر آیتالله سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: ملت ایران در تمامی بزنگاههای سرنوشتساز با هوشمندی و حضور آگاهانه خود، انسجام ملی را به یک قدرت نرم راهبردی تبدیل کرده است. مراسم تشییع رهبر شهید نیز یکی از برجستهترین صحنههای بروز این وحدت تمدنی و اراده جمعی خواهد بود.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این حضور پرشور، فراتر از یک مراسم تکریم است؛ پاسخی استراتژیک و تمدنی به کسانی است که سالها برای شکستن اراده، وحدت و عزت ملی ایران تلاش کردهاند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی با مجاهدت خستگیناپذیر، روحیه خودباوری، عزتطلبی و استقلالمحوری را در عمق هویت ملی نهادینه کرد و نسلهای مختلف ایرانی از برکات این مسیر نورانی بهرهمند شدهاند.
وی ادامه داد: مردم همیشه در صحنه خوزستان بهویژه در شهرستانهای ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت، همواره پیشتاز دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی بودهاند و این بار نیز با حضوری گسترده و هوشمند، عمق ارادت و تعهد خود به راه رهبر شهید را به نمایش خواهند گذاشت.
ابراهیمپور بیان کرد: این مراسم بزرگ، فرصتی بیبدیل برای تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب، خون پاک شهدا و مسیر عزتآفرین و آیندهساز ایران اسلامی است. حضور میلیونی و با بصیرت مردم، بدون شک برگ زرین دیگری از اقتدار، انسجام و هوشمندی تمدنی ملت ایران را در تاریخ ثبت خواهد کرد.
وی از همه مردم ایران دعوت کرد تا با حضور فعال و پرمعنا در این رویداد تاریخی، بار دیگر جلوهای نمایشی از وحدت، بصیرت و وفاداری به ارزشهای والای انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان بکشند.
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