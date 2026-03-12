به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان روز پنج شنبه اعلام کرد: «در اوج اقتدار و با اتکا بر هوشمندی فرزندان ملت، سازمان اطلاعات انتظامی لرستان، ضربه‌ای مهلک بر پیکره سرویس‌های جاسوسی دشمن وارد آورد.

دلاورمردان عرصه امنیت، با اشراف اطلاعاتی بی‌نظیر و رصد شبانه‌روزی، موفق شدند یکی از سرشبکه‌های کلیدی ارتباطی موساد، این بازوی پلید رژیم صهیونیستی، را در شهرستان خرم‌آباد به دام اندازند.

در یورش غافلگیرانه به مخفیگاه این خائن، تعدادی از تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی کشف شد که موید فعالیت‌های خصمانه وی علیه امنیت ملی بود.

این تجهیزات، که در جهت تسهیل ارتباط با سرکردگان موساد به کار گرفته می‌شد، در کنار اسناد و مدارک متقن، پرده از خیانت‌های این عنصر خودفروخته برداشت.

بر اساس گزارش‌های موثق، این فرد که مزدورانه در خدمت سازمان جاسوسی رژیم کودک‌کش صهیونیستی قرار گرفته بود، با سوءاستفاده از پلتفرم‌های پیام‌رسان، اقدام به ارسال تصاویر و مستندات حساس به موساد می‌نمود.

این اقدام، که با هدف برهم زدن امنیت و آرامش منطقه صورت می‌گرفت، با قاطعیت و اقتدار نیروهای اطلاعاتی خنثی گردید.»