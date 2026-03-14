مرزبانان کشور دست به ماشه در حال دفاع از مرزهای وطن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا، در یک برنامه خبری بر عزم و اراده مرزبانان کشور تأکید کرد و گفت: مرزبانان کشورمان مملو از عشق و ایمان هستند و بر اساس مسئولیت ملی در سراسر ایران مقتدرانه ایستاده‌اند. با همراهی سپاه و ارتش قهرمان، تا پای جان از مرزهای کشور حفاظت می‌کنند.

وی افزود: اراده مرزبانان مانند پولاد مستحکم است و مردم مطمئن باشند که مرزبانان در سنگرهای عزت و غیرت، همواره آماده دفاع و مقابله با هرگونه تعرض هستند. چندین بار این تعرض‌ها دفع شده و اجازه ندادیم خدشه‌ای به مرزهای کشور وارد شود.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: مبادلات و تردد زائران در مرزها با نظم و امنیت کامل در حال انجام است. مرزبانان غیور و هشیار، با حمایت مرزنشینان، تا آخرین قطره خون از مرزهای کشور دفاع می‌کنند. همچنین، دیپلماسی ما با کشورهای همسایه بر اساس اصول و ضوابط است و در این حوزه‌ها مشکلی نداریم.

جاویدان در پایان تاکید کرد: هیچ تهدیدی نمی‌تواند امنیت مرزهای کشور را خدشه‌دار کند و ما همچنان با تمام توان در کنار مردم و در مسیر حفاظت از تمامیت ارضی کشور خواهیم ایستاد.