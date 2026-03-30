۳۹۵ محکوم متواری در خراسان رضوی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی از شناسایی و دستگیری ۳۹۵ نفر از محکومان متواری در سال ۱۴۰۴ در سطح استان خراسان رضوی خبر داد.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی با تاکید بر اجرای طرح‌های عملیاتی و کنترل مجرمین و دستگیری محکومین متواری در راستای افزایش احساس امنیت در سطح جامعه گفت: پلیس با برخورد قاطعانه و جدی با مجرمان و سارقان و تشدید اقدامات پیشگیرانه و اجرای طرح‌های گسترده به صورت شبانه‌روزی برای تامین امنیت مردم تلاش می‌کند.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ با اقدامات فنی و پلیسی، ۳۹۵ محکوم متواری را طی عملیات‌های جداگانه، شناسایی و دستگیر کردند و متهمان نیز با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع محترم قضایی معرفی شدند.

تقوی افزود: اجرای طرح کنترل و دستگیری مجرمین و محکومین متواری و تحت تعقیب قضایی، با جدیت کامل همچنان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار دارد.