آسیه آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت این سامانه به صورت افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، بارش باران و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شدت فعالیت این سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان بیشتر خواهد بود و در مناطق مرکزی و شمالی استان نیز بارش‌ها به صورت پراکنده انتظار می‌رود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به تقویت سامانه بارشی، هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۷۶ نیز در خصوص مخاطرات این سامانه صادر شده است.

آقایی با اشاره به تغییرات دمایی در استان تصریح کرد: طی این مدت دمای هوا در بیشتر مناطق استان بین یک تا سه درجه سلسیوس افزایش خواهد داشت.

وی به شهروندان توصیه کرد با توجه به احتمال وزش باد و بارش‌های مقطعی، تمهیدات لازم را در سفرهای جاده‌ای و فعالیت‌های خارج از منزل مدنظر قرار دهند.