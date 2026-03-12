خدمت در قلب جبهه اقتصادی ادامه دارد/ بانک مسکن در کنار مشتریان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، در پی شرایط حساس ناشی از تحولات اخیر، مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره و کارکنان بانک مسکن با اتخاذ رویکردی جهادی و تدوین برنامههای مدیریت بحران، مجموعهای از اقدامات حمایتی را برای تضمین پایداری خدماترسانی و صیانت از حقوق مشتریان و ذینفعان به مرحله اجرا درآوردند.
خانواده بزرگ بانک مسکن در روزهایی که حفظ ثبات و پایداری شبکه بانکی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، با روحیهای خستگیناپذیر سنگر خدمترسانی را حفظ کرده و اولویت خود را بر مدیریت بحران به نفع مشتریان متمرکز نموده است.
در همین راستا، اهم اقدامات و دستاوردهای این بانک در روزهای جنگ تحمیلی رمضان به این شرح اعلام میشود:
نظارت میدانی و اطمینان از خدمات پایدار
خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، اعضای هیئتمدیره و دیگر مدیران ارشد با حضور میدانی در شعب کشیک و واحدهای ستادی و پشتیبان، از نزدیک بر روند خدمترسانی بیوقفه و عملیات پولرسانی نظارت کردند. این بازدیدها با هدف اطمینان از آمادگی کامل شبکه برای پاسخگویی به نیازهای بانکی هموطنان در شرایط حساس کنونی انجام شده و استمرار خواهد داشت.
تمهیدات ویژه برای متقاضیان مسکن و دارندگان اوراق «تسه»
با پیگیریهای بانک مسکن و با هدف حمایت از متقاضیان تسهیلات، معاملات اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن(تسه) از ۱۸ اسفندماه مجدداً بازگشایی شد. همچنین در اقدامی حمایتی، اعتبار اوراق «تسه» مربوط به سال ۱۴۰۲ که در آستانه انقضا قرار داشت، به مدت ۲ ماه تمدید شد تا فرصت کافی برای بهرهمندی متقاضیان فراهم شود.
تمدید خودکار اعتبار کارتهای بانکی و افزایش سقف تراکنشها
در راستای کاهش مراجعات حضوری و سهولت در انجام مبادلات مالی، تاریخ انقضای کارتهای عابر بانک مسکن که زمان اعتبار آنها رو به اتمام بود، تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید شد. همچنین بنابر دستورالعمل بانک مرکزی و همراستا با شبکه بانکی، سقف مجاز تراکنشهای روزانه از طریق رمز دوم ثابت(بدون حضور کارت) به ۱۰ میلیون ریال افزایش یافت تا رضایتمندی حداکثری مشتریان در پرداختهای الکترونیک حاصل شود.
تمرکززدایی و سرعتبخشی به تصمیمات اعتباری
با مصوبه هیاتمدیره بانک مسکن و به منظور تسریع در پاسخگویی به پروندههای اعتباری، اختیارات گستردهای به مدیریتهای شعب استانها و مناطق تفویض شد. این تفویض اختیار شامل حوزههای مهمی چون تمدید قراردادهای مشارکت مدنی، قراردادهای جعاله، پرداخت سهمالشرکه پروژهها، صدور ضمانتنامهها و اعتبار اسناد داخلی (LC) است.
این اقدام موجب شده است تا فرآیند تصمیمگیری در حوزههای اعتباری با سرعت و دقت بیشتری در کوتاهترین زمان ممکن انجام پذیرد.
رصد پایداری و مسئولیت اجتماعی
کمیته پدافند غیرعامل بانک مسکن با برگزاری جلسات مستمر و تخصصی، تمامی جوانب لازم برای پایداری خدمات در زیرساختها را بررسی و عملیاتی کرده است.
در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز، معاونت پشتیبانی بانک در خصوص اسکان موقت همکارانی که منازل مسکونی آنها در جریان حوادث اخیر آسیب دیده، تلاش داشته است.
بانک مسکن با تاکید بر اینکه خدمت تعطیلبردار نیست، اعلام میدارد که تلاشهای شبانهروزی در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی برای صیانت از آرامش خاطر مشتریان و تداوم چرخهای اقتصادی کشور با قدرت ادامه خواهد داشت.
نظر شما