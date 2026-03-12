  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ درگذشت

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ در نخستین ساعات پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ بعد از تحمل چندسال بیماری در تهران درگذشت.

موزیک کمپانی «آوازی نو» و خانواده حمید هیراد در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام خبر درگذشت این خواننده، از برگزاری مراسم یادبود او در زمان مناسب خبر داده‌اند.

در متن این اطلاعیه آمده است:

«در نهایت تاثر به اطلاع عموم هنردوستان و هنرمندان عرصه موسیقی می‌رساند هنرمند ارجمند حمید هیراد عزیزمان پس از سال‌ها مبارزه با بیماری، صبح روز پنجشنبه ۲۱ اسفند ماه سفر ابدی خود را آغاز نموده و آرام گرفت.

ضمنا با توجه به شرایط حال حاضر، مراسم یادبود این هنرمند در زمان مناسب برگزار خواهد شد.

مراسم بدرقه صبح روز جمعه ساعت ۱۱ در قطعه هنرمندان برگزار می‌شود.»

خبرگزاری مهر درگذشت این خواننده جوان‌ را به جامعه موسیقی و خانواده وی تسلیت می‌گوید.

کد خبر 6772628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      82 5
      پاسخ
      روحش شاد؛ در پناه خداوند مهربان باشد
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      69 6
      پاسخ
      خیلی حیف شد!!! در این غم و مصیبت، با خانواده ی محترمشون همدردم الهی به حق این روزها، در آغوش امن خدا شاد و خرسند باشه
    • مهدی IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      83 9
      پاسخ
      روحش شاد پسر مظلومی بود و حتما جایش در بهشت است
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      56 7
      پاسخ
      روحش شاد و قرین رحمت الهی
    • یه ایرانی IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      59 3
      پاسخ
      من درگذشت ناباورانه حمیدهیرادخواننده خوب وانسان خوب و مهربان رابه خانواده او دوستان و جامعه هنری تسلیت میگم.دلم خیلی گرفته.خیلی ناراحتم صلوات به روح پاکشون .
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      59 4
      پاسخ
      وای روحش شاد چه زجری کشیده
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      47 3
      پاسخ
      چقدر غم انگیز و ناراحت کننده توی این وضعیت بحرانی و جنگ... 🥺😢😭 هنرمند وخواننده خوبی بود روحش شاد و قرین رحمت الهی 🙏🌸
    • امیر IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      34 4
      پاسخ
      حیف شد خدا رحمتش کنه بچه که بودم آهنگ هاشو همه گوش میدادن
    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      28 5
      پاسخ
      ان شاءالله خدا رحمتشون کنه
    • روح هنرمند عزیزمان شاد🖤🥀 IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      26 3
      پاسخ
      روح هنرمند عزیزمان شاد🖤🥀
    • شیوا IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      37 4
      پاسخ
      تو بدترین شرایط کشور، این خبر بد هم مزید بر علت شد تا حالمون بدتر شه. روحش قرین رحمت و نامش مانا
    • ساسان IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      15 2
      پاسخ
      روحش شاد. صداش رو خیلی دوست داشتم. جاش توی بهشت😭😭😭😭💔💔💔
    • محمد IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      5 0
      پاسخ
      مراسم تهرانه ؟
    • سما IR ۰۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      11 0
      پاسخ
      به خانواده ی،محترمشون تسلیت میگم ایشالا خدا صبر بده روحشون شاد وقرین رحمت الهی باشه اللهم صل علی محمد وآل محمد
    • زینب IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      7 0
      پاسخ
      واقعا خبر دردناک و فراموش نشدنی هست به خانواده و همه طرفداران و دوستاش تسلیت میگم حیف شد واقعا حیف بود این جوان خوش صدا و با استعدادمون که درکنارمون نباشه 🖤🥀
    • ناهید حسنی IR ۰۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      7 2
      پاسخ
      انا لله وانا اليه راجعون حيف وصد حيف
    • سمیه IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      8 0
      پاسخ
      روحش شاد حیف از جوانیش 😔💔
      • hematisalman1@gmail.com IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
        4 0
        روحشون شاد و يادشون گرامی 🖤🖤🖤
    • پریسا IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      5 0
      پاسخ
      روحت شاد🖤😔
    • فاطمه IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      6 3
      پاسخ
      روحش شادویادش تاابدجاودان🖤🖤
    • مهرزاد IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      8 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه انسان بسیار شریف و مظلومی بود جایگاهش بهشت ابدی🖤
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      6 1
      پاسخ
      حمید هیراد عزیز خدانگهدار...روحت شاد🌹
    • تینا IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      6 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه جوون بود وواقعامتاسف ومتاثرشدم 😥😥
    • مهران IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      6 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه دیگر مثلش نخواهد امد
    • علیف IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      7 1
      پاسخ
      دوست عزیز،خواننده درست و انسان شریف به معنای واقعی🥀🖤🥀 روحت در آرامش تا ابد...🖤🖤🖤
    • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      6 0
      پاسخ
      سلام در شرایط جنگ و از دست دادن عزیزان بیشمار رفتن این عزیز داغی شد بر داغهای دیگر خدا رحمتشون کنه فقدان این هنرمند عزیز رو به همه تسلیت میگم صدای زیبای این هنرمند هیچ وقت از یاد نمیره صدایی دلنشین و آرامش‌بخش در ترانه های زیبا
    • زیبا رضایی IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد و خوش بسعادتش که از درد و بستر بیماری رها شد و پر گشود و زندگی جاودانیش رو در آغوش گرفت آقای هیراد مبارکت باشه
    • وطن پرست IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چقدر تلخه که کسی با مرگ به ارامش برسه😔روحش شاد یادش ماندگار💔🖤

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها