پیام تسلیت وزیر ارشاد و مدیران فرهنگی به مناسبت درگذشت خواننده پاپ

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی دیگر از مدیران مجموعه های مختلف فرهنگی با انتشار پیام هایی جداگانه درگذشت حمید هیراد خواننده جوان موسیقی پاپ کشورمان را تسلیت گفتند.

پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

خبر درگذشت هنرمند گرامی، زنده‌یاد حمید هیراد موجب تاثر شد. درگذشت ایشان ضایعه‌ای برای جامعه موسیقی کشور و علاقه‌مندان به این هنر است.

زنده‌یاد هیراد در طول سال‌های فعالیت نجیبانه خود، آثاری را از خود به جا گذاشت که توانست با نسل جوان ارتباط خوبی بگیرد و جایگاهی در خور در میان ایشان پیدا کند.

فقدان این هنرمند جوان را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و عموم مردم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و آرامش، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

️پیام تسلیت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به نام خداوند هنر

یاد و نام حمید هیراد هنرمند خوش‌الحان این روزگار در خاطره‌ دوستدارانش زنده باقی خواهد ماند.

ترانه‌های او با تکیه بر مفاهیم انسانی و آموزهای عرفانی مخاطبان بسیاری را برای او رقم زد و نامش را در شمار هنرمندان محبوب موسیقی به ثبت رساند.

او را بدین امید بدرقه خواهیم کرد که ایران، این مرز پرگهر، از گزند دشمنان محفوظ بماند و هزاران هیراد عزیز دیگر در ساحت مقدس هنر ظهور نمایند و نام او را گرامی بدارند.

با دریغ بسیار فقدان این هنرمند ارجمند را به خانواده داغدار و جامعه هنری کشور تسلیت عرض می نمایم.

️پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی

درگذشت هنرمند جوان و خوش‌صدای موسیقی کشور، حمید هیراد، پس از مدت ها مبارزه با بیماری، اندوهی فراوان در میان جامعه هنری و دوستداران موسیقی بر جای گذاشت.

حمید هیراد از چهره‌های خون گرم موسیقی معاصر ایران بود که با صدایی گرم، احساسی صادقانه و نگاهی شاعرانه به ترانه، توانست در سال‌های فعالیت هنری خود جایگاهی ویژه در دل مخاطبان و دوستداران موسیقی به دست آورد. آثار او، که آمیزه‌ای از لطافت شعر، ملودی‌های دلنشین و بیان صمیمانه احساسات انسانی بود، در حافظه شنیداری نسل جوان ماندگار خواهد ماند. او با وجود رنج بیماری هرگز از عشق به موسیقی و خلق اثر دست نکشید، و نامش به نیکی ثبت خواهد شد.

اینجانب ضمن ابراز تأسف از این ضایعه، درگذشت ایشان را به خانواده محترم، هنرمندان و دوستدارانش تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

پیام تسلیت مدیرکل دفتر موسیقی

بابک رضایی، مدیرکل دفتر امور موسیقی در پیامی درگذشت حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

خبر درگذشت هنرمند جوان «حمید هیراد» عزیز مانند خیل بسیار هنرمندان، بزرگان و مردمانی که امسال آنها را از دست دادیم موجب تألم فراوان دوستداران هنر موسیقی شد.

از دست دادن جوانان دردناک است خاصه این جوان گرامی که به زینت هنر نیز آراسته بود اما مطمئناً خاک حاصلخیز بوستان هنر ایران‌زمین تهی نمی‌ماند و یاد و آثار خاطره‌انگیز هنرمندان در دل و جان علاقه‌مندان و مخاطبان، جاودان خواهد بود.

از خداوند منان طلب آمرزش و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و قرار برای بازماندگان دارم.»