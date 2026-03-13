به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده یاد حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ جمعه بیست و دوم اسفند با حضور تعدادی از هنرمندان و مدیران عرصه فرهنگ و هنر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران برگزار شد.

حامد همایون خواننده موسیقی پاپ در این مراسم با بیان اینکه مرحوم حمید هیراد هنرمندی نجیب، مهربان و بامعرفت بود توضیح داد: این هنرمند همواره به پیشکسوتان احترام می‌گذاشت، او از انتهای قلبش پسر محترمی بود و من حتم دارم در قلب همه هوادارانش جای دارد. کما اینکه امیدوارم روحش از این رنجی که برده است آزاد شده باشد.

مصطفی راغب خواننده و از دوستان زنده‌یاد هیراد که طی سال های اخیر آثار متعددی را پیش روی مخاطبان قرار داده اند، اظهار کرد: واقعا هنوز مرگ حمید باورم نشده است. من به خوبی یادم تست اولین قطعه مشترکی که باهم اجرا کردیم، هر جا می‌رفتم و برنامه اجرا می‌کردم، به من می‌گفتند که حمید کجاست، چرا حمید با تو نیامده است.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من حمید همین جاست و از دنیا نرفته، حمید بسیار مهربان بود، او از مهم‌ترین و عزیزترین چیزهایش می‌گذشت و فکر می کنم زمینی نبود. او خیلی فرق داشت و از کسی کینه‌ای به دل نمی‌گرفت.

این خواننده موسیقی پاپ در بخش دیگری از صحبت هایش تصریح کرد: هیراد در صحنه خیلی انرژی می‌گذاشت، و من می دانم برای آن روزهایی که باهم کنسرت برگزار می‌کردیم خیلی دلم تنگ می‌شود. کما اینکه قرار بود تورهای بسیاری باهم برگزار کنیم که فرصت نشد.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من هیراد فرشته بود و خدا دوستش داشت که در این ماه او را برد. به همین جهت برای درگذشت او گریه نمی‌کنم. خدا به خانواده او صبر بدهد.من بر این باورم حمید هست، زنده است.

رهام هادیان خواننده هم در این مراسم گفت: از دیروز که این خبر را شنیدم، در شوک هستم و آن را باور نمی‌کنم. هیراد تا وقتی که بود، خیلی اذیت شد، تازه فعالیت او پا گرفته بود و آرزو داشت کار کند، او تازه از زیر فشارها بیرون آمده بود، چند روز پیش که برای دیدنش رفتم درباره آلبوم جدیدش صحبت می‌کرد اما متأسفانه فرصت نشد که آلبوم را منتشر کند.

وی تاکید کرد: صدای هیراد همیشه جاودان می‌ماند و من برای خاتواده این عزیز هنرمند و طرفدارانش طلب صبر دارم.

فرزاد فرخ از دیگر خوانندگان عرصه موسیقی هم در این مراسم ضمن ابراز همدردی با خانواده این هنرمند فقید بیان کرد: حمید خیلی درد کشید، او مهربان بود پس دیگر نیازی به تعریف ندارد، البته اتفاقاتی در اوج کارش برای او پیش آمد ولی حمید همچنان با عشق و علاقه به کارش ادامه داد. هیراد در جریان اجرای موسیقی و روی صحنه بسیار انرژی داشت، با شرایط سخت بیماری روی صحنه می رفت و فقط خوشحالی مردم برایش مهم بود.

علی رهبری خواننده موسیقی پاپ هم در این مراسم اظهار کرد: با توجه به شرایط اخیر در کشور، خبر درگذشت هیراد، بدترین خبری بود که در این مدت شنیدم، به جز لبخند و مهربانی چیزی از او به یاد نداریم.

این خواننده در انتها بیتی از شعر حیدر یغما نیشابوری را خواند.

زنده‌یاد هیراد پنجشنبه (۲۱ اسفند) پس از دوره‌ای بیماری در تهران درگذشت. باتوجه به شرایط حال حاضر کشور، مراسم یادبود این هنرمند در زمان مناسب برگزار خواهد شد.

مصطفی راغب، سیدحسن اردستانی تهیه کننده، نیکنام حسینی پور مشاور وزیر ارشاد، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیرفرهنگ‌ و ارشاداسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، نعیمه نظام دوست، امیر مقاره، سینا درخشنده‌ از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

هم خوانی تعدادی از قطعات زنده یاد حمید هیراد، قرائت پیام تسلیت سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر بخش های این مراسم بود که اجرای آن را حسین رفیعی به عهده داشت.

پیکر مرحوم حمید هیراد در جوار مزار زنده یاد گلپا به خاک سپرده شده است.