ورود سامانه بارشی قوی به ایلام از یکشنبه

مجتبی میهنپرست در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: اوج فعالیت این سامانه از عصر یکشنبه تا ظهر دوشنبه خواهد بود و میزان بارش در برخی مناطق استان ممکن است به ۳۰ تا ۵٠ میلیمتر برسد.
وی اظهار کرد: طی ساعاتی از امروز پنجشنبه ۲۱ اسفند و بهویژه فردا جمعه ۲۲ اسفند با گذر یک سامانه ناپایدار، در برخی نواحی استان بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید موقتی پیشبینی میشود.
وی افزود: این سامانه چندان قوی و گسترده نیست، اما میتواند در برخی نقاط موجب آبگرفتگی معابر و ایجاد رواناب شود.
معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان ایلام با بیان اینکه روز شنبه ۲۳ اسفند بهطور موقت جو استان پایدار خواهد بود، گفت: از اوایل یکشنبه ۲۴ اسفند یک سامانه بارشی پرقدرت و گسترده وارد استان میشود که فعالیت آن تا اواخر دوشنبه ۲۵ اسفند ادامه دارد.
میهنپرست تصریح کرد: اوج فعالیت این سامانه از عصر یکشنبه تا ظهر دوشنبه خواهد بود و بر اساس نقشههای فعلی، میزان بارش از عصر امروز تا اواخر جمعه بین صفر تا ۸ میلیمتر و در روزهای یکشنبه و دوشنبه حدود ۳۰ تا ۵٠ میلیمتر پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: طبق الگوهای فعلی، بیشترین تمرکز و هسته بارشها در مناطق شمالی و شرقی استان خواهد بود.
