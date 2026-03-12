  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

ورود سامانه بارشی قوی به ایلام از یکشنبه

ایلام - معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی ایلام از ورود یک سامانه بارشی پرقدرت از اوایل یکشنبه ۲۴ اسفند به استان خبر داد.

مجتبی میهن‌پرست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اوج فعالیت این سامانه از عصر یکشنبه تا ظهر دوشنبه خواهد بود و میزان بارش در برخی مناطق استان ممکن است به ۳۰ تا ۵٠ میلی‌متر برسد.

وی اظهار کرد: طی ساعاتی از امروز پنجشنبه ۲۱ اسفند و به‌ویژه فردا جمعه ۲۲ اسفند با گذر یک سامانه ناپایدار، در برخی نواحی استان بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این سامانه چندان قوی و گسترده نیست، اما می‌تواند در برخی نقاط موجب آبگرفتگی معابر و ایجاد رواناب شود.

معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان ایلام با بیان اینکه روز شنبه ۲۳ اسفند به‌طور موقت جو استان پایدار خواهد بود، گفت: از اوایل یکشنبه ۲۴ اسفند یک سامانه بارشی پرقدرت و گسترده وارد استان می‌شود که فعالیت آن تا اواخر دوشنبه ۲۵ اسفند ادامه دارد.

میهن‌پرست تصریح کرد: اوج فعالیت این سامانه از عصر یکشنبه تا ظهر دوشنبه خواهد بود و بر اساس نقشه‌های فعلی، میزان بارش از عصر امروز تا اواخر جمعه بین صفر تا ۸ میلی‌متر و در روزهای یکشنبه و دوشنبه حدود ۳۰ تا ۵٠ میلی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق الگوهای فعلی، بیشترین تمرکز و هسته بارش‌ها در مناطق شمالی و شرقی استان خواهد بود.

کد خبر 6772642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها