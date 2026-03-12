فرجی برحق: روز قدس نماد وحدت و همدلی امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در آستانه روز جهانی قدس، ضمن تسلیت ایام شهادت امیر المومنین حصرت علی (ع) و شهادت قائد امت اسلامی امام خامنه ای (ره) و فرماندهان ، دانش آموزان میناب و هموطنان عزیز در تهاجم آمریکایی،صهیونیستی به ایران اسلامی بیان کرد: روز قدس میراث گرانبهای امام راحل که نماد آزادی خواهی، ظلم ستیزی، وحدت و همدلی امت اسلامی است تا با خروش یکپارچه علیه ظلم و بیداد، پرچم عدالت طلبی را در جهان برافراشته و لبیک گویان به فریاد همیشه خروشان امام خمینی(ره) برای آزادی بیت‌المقدس، ظرفیت و توان خویش را به رخ زیاده خواهان عالم بکشند.

وی افزود: روز قدس نماد آزادی خواهی، ظلم ستیزی، وحدت و همدلی امت اسلامی است تا با خروش یکپارچه علیه ظلم و بیداد، پرچم عدالت طلبی را در جهان برافراشته و لبیک گویان به فریاد همیشه خروشان امام خمینی (ره) برای آزادی بیت‌المقدس، ظرفیت و توان خویش را به رخ زیاده خواهان عالم بکشند

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه امام خمینی (ره) روز قدس را به عنوان روز حیات اسلام تأکید داشتند، افزود: روز قدس، نماد اعلام انزجار نسبت به اقدامات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار است و نشانگر اهمیت غیر قابل انکار مسئله آزادی فلسطینیان از یوغ غده سرطانی صهیونیسم کودک کش، غاصب و بیانگر این نکته مهم است که آزادی قدس شریف نه تنها هیچ وقت از خاطر مسلمانان فراموش نخواهد شد بلکه روز به روز آرمان فلسطین و فریاد مظلومیت مستضعفین، از دل ملت‌هایی شنیده می‌شود که سال‌ها تحت سیطره یک مشت مستبد خودباخته هستند.

فرجی برحق اظهار کرد: کارکنان شریف دادگستری کل استان وسازمانهای تابعه قوه قضائیه در زنجان به همراه سیل خروشان مردم ولایتمدار و انقلابی زنجان امسال با شکوهترین از سال گذشته درآخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس با افتخاروباصلابت ضمن دعوت از آحاد مردم شریف استان زنجان برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس اعلام آمادگی می‌کنند، ضمن بیعت مجدد با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و شهید امام خامنه ای (ره) در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اعلام انزجار از اسرائیل غاصب و کودک کش و در راستای بیعت با رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مد ظلله العالی) در این راهپیمایی حضور گسترده خواهند داشت.