ترخیص معتادان دارای خانواده از مراکز نگهداری به جهت پیشگیری از آسیب ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این ستاد در کنار سایر دستگاه در قبال وظایف خود در این شرایط جنگی با قدرت و اقتدار در جهت خدمت رسانیدن به مردم و بیماران معتاد کوتاهی نکرده است.

وی افزود: از جمله این اقدامات را می‌توان به تأمین و اختصاص منابع مالی و پرداخت ۹۰ درصدی مطالبات مرکز نگهداری معتادان ماده ۱۶ و تبصره دو و مراکز کاهش آسیب، ترخیص بیماران معتاد دارای خانواده در سراسر کشور با رضایت و درخواست خانواده و با حکم دادستان به منظور پیشگیری از تلفات جانی در صورت حملات احتمالی موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تأمین و تهیه مواد غذایی به اندازه کافی نام برد.

ذوالفقاری ادامه داد: تهیه داروهای مورد نیاز بیماران اعم از داروهای تخصصی (متادون، بوپرونورفین و شربت اوپیوم) و داروهای غیر تخصصی و لوازم کمک‌های اولیه در نظر گرفته شده است.