مقام سازمان ملل: عاملان حمله به دبستان میناب باید محاکمه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، گوردون براون نخست وزیر اسبق انگلیس که اکنون به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آموزش جهانی فعالیت می کند در یادداشتی نوشت: کودکان نباید قربانی جنگ شوند و مدارس و بیمارستان ها نباید هدف قرار گیرند.

وی خواستار پیگرد حقوقی عاملان کشتار دانش آموزان در میناب شد و گفت: حمله به دبستان میناب نشان داد که مدارس و دانش آموزان به هدف تبدیل شده اند.

نخست وزیر اسبق انگلیس تصریح کرد: مدارس که باید پناهگاه امنی برای دانش آموزان باشد قبرستان آنها شده است.

براون خواستار ایجاد دادگاهی تخصصی برای رسیدگی به جنایت علیه دانش آموزان در سطح بین المللی شد.

ارتش آمریکا تایید کرده که در تجاوز به ایران، دبستان میناب را هدف قرار داده است. ۱۶۸ دانش آموز ابتدایی در این حمله شهید شدند.