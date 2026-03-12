۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

مقام سازمان ملل: عاملان حمله به دبستان میناب باید محاکمه شوند

مقام سازمان ملل: عاملان حمله به دبستان میناب باید محاکمه شوند

یک مقام ارشد سازمان ملل خواستار پیگرد قضائی و محاکمه عاملان حمله به دبستان میناب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، گوردون براون نخست وزیر اسبق انگلیس که اکنون به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آموزش جهانی فعالیت می کند در یادداشتی نوشت: کودکان نباید قربانی جنگ شوند و مدارس و بیمارستان ها نباید هدف قرار گیرند.

وی خواستار پیگرد حقوقی عاملان کشتار دانش آموزان در میناب شد و گفت: حمله به دبستان میناب نشان داد که مدارس و دانش آموزان به هدف تبدیل شده اند.

نخست وزیر اسبق انگلیس تصریح کرد: مدارس که باید پناهگاه امنی برای دانش آموزان باشد قبرستان آنها شده است.

براون خواستار ایجاد دادگاهی تخصصی برای رسیدگی به جنایت علیه دانش آموزان در سطح بین المللی شد.

ارتش آمریکا تایید کرده که در تجاوز به ایران، دبستان میناب را هدف قرار داده است. ۱۶۸ دانش آموز ابتدایی در این حمله شهید شدند.

    • اذرگون IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      متاسفانه به دبستان میناب دوبار حمله شد ودانش اموزان کشته شدند ،ودر این چندین روز جنگ هم به ساختمانهای مسکونی ،بیمارستانها ،بانک ،امبولانس ها که مسئول خدمت رسانی به مردم وبیماران بودند هدف حمله قرار گرفتند چندین مدرسه تخریب شد تا همین الان هزارو خورده ای انسان بی گناه کشته شدند خون این افراد گردن کیست ؟ چه گناهی داشتند

