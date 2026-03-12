ورزشکاران حضور فعالی در هلال احمر دارند/ ایستگاه های صلواتی دایر است

نصرالله خادم در گفتگو با خبرنگار مهر و در رابطه با فعالیت سازمان ورزش سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ اظهار داشت: جلسات متعدد، ارتباط موثر و هم افزایی بسیار خوب با اداره کل ورزش و جوانان استان تهران داشته ایم و بیش از ۲۰۰ بیانیه مشترک در می اقدام جنایتکارانه و محکوم کردن اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی به جهت آغاز جنگ و شهادت مقام معظم رهبری داشته ایم.

او ادامه داد: در پی انتخاب هوشمندانه، مدبرانه و انقلابی مجلس خبرگان رهبری و اعلام رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظ الله به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بیانیه مشترکی را صادر کردیم.

خادم تصریح کرد: ورزشکاران ما در آیین تشییع پیکر شهدای جنگ رمضان حضور داشتند؛ همچنین ورزشکاران به صورت داوطلبانه در تیم های امداد و نجات با همکاری هلال احمر به صورت شبانه روزی حضور داشته اند.

او در پایان گفت: ورزشکاران ما به منظور حمایت از انقلاب اسلامی در میادین شهر حضور شبانه ای دارند و در روزهای اخیر در نقاط مختلف شهر تهران ایستگاه های صلواتی برپا کرده ایم.