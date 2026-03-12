محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، سامانه بارشی تا اواسط روز شنبه بر روی استان فعال می باشد.

وی افزود: فعالیت این سامانه سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و تندبادهای لحظه ای در اغلب مناطق استان و احتمال ریزش تگرگ در برخی مناطق خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: اوج بارش ها از اواسط وقت امروز تا اواسط وقت فردا پیش بینی می شود و بیشترین حجم بارش ها در مناطق و ارتفاعات شمالی و شرقی استان مورد انتظار است.

وی گفت: در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود و در برخی ساعات نیز رگبار پراکنده و رعد و برق در این محدوده پیش بینی می شود.

سبزه‌زاری بیان کرد: موج بعدی بارش ها از اواخر وقت شنبه استان خوزستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی عنوان کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر و آغاجاری با دمای ۳۰.۸ و دهدز با ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و سرد ترین نقاط استان گزارش شده اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۶ و کمینه ۱۸ درجه سانتیگراد رسیده است.