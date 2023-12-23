محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشههای پیشیابی تا اواسط وقت فردا سامانه بارشی در خوزستان فعال است و سبب رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط تا شدید در اغلب مناطق استان و بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از مناطق خواهد شد.
وی با اعلام اینکه احتمال آبگرفتگی معابر شهری در خوزستان وجود دارد، اضافه کرد: شمال خلیج فارس در این مدت مواج و در بعضی ساعات همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: از فردا به علت وجود رطوبت بارشهای اخیر در برخی نقاط استان و راههای مواصلاتی شاهد وقوع مه یا مه رقیق خواهیم بود.
سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته آبادان با ۲۴.۴ و دهدز با ۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۲.۸ و حداقل به ۱۳.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
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